FPÖ: HC Strache: Bankgeheimnis darf nicht angetastet werden!

Wien (OTS) - "Der Fall des Bankgeheimnisses, wie es die SPÖ im Zuge ihrer sogenannten Millionärssteuer plant, wäre ein erster Schritt hin zur Einführung einer Vermögenssteuer", so der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache, der darauf hinweist, dass das Ende des Bankgeheimnisses den Finanzämtern sofortigen Einblick in die Vermögenslagen aller Österreicher bieten würde. "Auch wenn Wahlkampfleiter Darabos heute zurückrudert, ist der SPÖ-Parteizentrale nicht zu glauben, hat sie es doch auch in der Vergangenheit in Vorwahlzeiten mit der Wahrheit nicht so genau genommen", erinnerte Strache an den legendären Faymann-Brief.

"Wenn der ÖGB Menschen mit einem Vermögen von 150.000 Euro und SPÖ-Budgetexperte Marterbauer Bürger mit einem Vermögen von mehr als 300.000 Euro als reich bezeichnen, wissen wir, wohin die Reise geht -nämlich genau in Richtung Mittelstand", warnte Strache. Damit treffe die "Mission Gerechtigkeit" vor allem jene Österreicher, die sich mühsam über ihre gesamtes Leben hinweg ein Haus oder eine Eigentumswohnung abgespart hätten, so Strache.

Werde das Bankgeheimnis abgeschafft, drohen in Österreich Zustände wie jene, denen Arbeitslose in Deutschland - sogenannte Hartz-IV-Bezieher - ausgesetzt seien, warnte Strache. In Deutschland sei es jedem Finanzbeamten, aber auch den Sozialbehörden möglich, ohne begründeten Verdacht auf ein Steuervergehen auf Knopfdruck bei einer zentralen Kontoevidenz sämtliche Kontoverbindungen und Wertpapierdepots abzurufen. Die Behörden bräuchten keine richterliche Erlaubnis, Bank und Kontoinhaber würden nicht darüber informiert. Verliere ein Bürger seine Arbeit und habe er etwas angespart, könne es sein, dass ihm erst nach Verbrauch des Ersparten Sozialleistungen ausbezahlt würden. "Als soziale Heimatpartei sagt die FPÖ dazu ganz klar Nein", betonte Strache, der auch die ÖVP davor warnte, in diesem Punkt umzufallen.

