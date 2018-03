ÖVP Wien startet Sommertour 2013

Wien (OTS) - Im Laaerbergbad startete heute Vormittag die Sommertour der ÖVP Wien. Bis Ende August sind mehr als 60 Termine an unterschiedlichen Orten in Wien geplant. "Wir werden dort sein, wo die Menschen sind: in Bädern, auf Märkten, Festen und Veranstaltungen" so Stadtrat Manfred Juraczka, Landesparteiobmann der ÖVP Wien und Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, unisono.

Neben den vielen Freiwilligen-Teams der ÖVP werden auch die Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahl in ganz Wien unterwegs sein. "Gerade die Urlaubswochen bieten die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre mit den Wienerinnen und Wienern in Kontakt zu treten. Wir wollen vor allem junge Leute ansprechen, ihre Ideen und Anliegen an die Politik einholen. Ich freue mich auf interessante Gespräche", so Juraczka abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Wien - Pressestelle

Tel.: (01) 515 43 - 940, Fax:(01) 515 43 - 929

presse @ oevp-wien.at

http://www.oevp-wien.at