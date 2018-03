GLOBAL 2000: Ölverseuchtes Nigerdelta muss saniert werden!

Internationaler Protest von Friends of the Earth gegen Shell gestartet.

Wien (OTS) - GLOBAL 2000/Friends of the Earth Austria fordert gemeinsam mit seiner nigerianischen Partnerorganisation (Environmental Rights Action), mit Friends of the Earth Niederlande (Milieudefensie) und mit Friends of the Earth Europe den holländischen Ölkonzern Shell auf, die von ihm bei der Ölförderung im Nigerdelta verursachten Umweltschäden innerhalb der nächsten drei Jahre zu bereinigen. Die Trinkwasserversorgung und medizinische Betreuung der ansässigen Bevölkerung muss er sofort sicherstellen.

"Die massiven Umweltschäden der Shell-Ölförderung in Nigeria wirken sich verheerend auf die Gesundheit der einheimischen Bevölkerung aus. Viele Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, die Belastung von Brunnen mit krebserregendem Benzol übersteigt den von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Wert bis zum Neunhundertfachen. Vor zwei Jahren haben die Vereinten Nationen Shell und den Staat Nigeria aufgefordert, Maßnahmen zur Säuberung der Region zu ergreifen. Passiert ist bisher sehr wenig", sagt Gerald Osterbauer von GLOBAL 2000. GLOBAL 2000 und der internationale Dachverband Friends of the Earth bezweifeln inzwischen, ob Shell überhaupt Interesse an der Beseitigung der Ölförderungsschäden hat.

Mit parallel anlaufenden Online-Protestaktionen fordern die Umweltverbände den Shell-Konzern und die nigerianische Regierung auf, schadhafte Ölförderanlagen zur reparieren und alle Anlagen regelmäßig zu warten. Auf keinen Fall dürfe es zu neuen Ölverseuchungen kommen.

"Shell muss endlich das ölverseuchte Ogoniland säubern und seinen früheren Zustand wiederherstellen. Unternehmerisches Handeln darf nicht darin bestehen, dass sich große Ölkonzerne an den Ressourcen anderer Länder bereichern und die ansässigen Menschen am Ende auf den dabei angerichteten Schäden sitzen bleiben", sagt Osterbauer.

An der Online-Aktion gegen Shell beteiligen sich 36 Organisationen u. a. auch Friends of the Earth International, Friends of the Earth Australia, Friends of the Earth Frankreich (Les Ami de la Terre), Friends of the Earth Norway (Norges Naturvernforbund) sowie der deutsche Bundesverband der BUND-Jugend.

Hier geht's zur GLOBAL 2000-Online-Aktion gegen Shell:

global2000.at/shell

Hier geht's zum Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) zu den Schäden durch die Shell-Ölförderung im Nigerdelta:

unep.org/nigeria

