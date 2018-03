Bildungspflicht: BZÖ-Haubner: BZÖ Vorschlag der Arbeitsmarktreife liegt am Tisch

Diskussion Ablenkungsversuch vom Stillstand beim Lehrerdienstrecht

Wien (OTS) - "Der BZÖ-Vorschlag einer Arbeitsmarktreife - also eines nachweisbaren Bildungsabschlusses in Form einer mittleren Reife -nach dem 9. Pflichtschuljahr liegt auf dem Tisch", so BZÖ-Bildungssprecherin Ursula Haubner zur aktuellen Diskussion um eine Bildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr. Für Haubner muss "es möglich sein, dass in einem der teuersten Schulsysteme aller OECD-Länder, Schüler innerhalb von neun Jahren Grundtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen erlernen. Alles Andere ist ein deutliches Zeichen für das Versagen des Systems".

Nicht die nicht Dauer, sondern die Qualität des Unterrichtes sei entscheidend. Es brauche einen Unterricht, der Schüler mit ihren Talenten und Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellt und in Kontakt mit der Wirtschaft junge Menschen zukunfts- und berufsfit macht. Dies wolle das BZÖ mit seiner Arbeitsmarktreife und berufsorientierten Ausbildung. Schon jetzt sei es aber möglich, Schulabschlüsse nachzuholen, beziehungsweise die polytechnische Schule um ein Jahr zu verlängern. Auch sei es wichtiger bei der Kleinkindförderung und vor dem Eintritt in die Pflichtschule anzusetzen, als nachher sündteure "Reparaturarbeiten" zu initiieren.

"Mit dieser Diskussion will man anscheinend wieder einmal davon ablenken, dass immer noch kein Lehrerdienstrecht, das den neuen Aufgaben gerecht wird, gibt, zu wenig Unterstützungspersonal vorhanden ist und Nachhilfe sich nur mehr die Wohlhabenden leisten können. Es braucht eine moderne Gesamtreform des Schulsytems. Dafür steht das BZÖ", so Haubner.

