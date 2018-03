Stronach/Lugar an ÖVP: Mitarbeiterbeteiligung noch vor der Wahl beschließen

"Erfreulich, dass Spindelegger Frank Stronachs Modell aufgreift"

Wien (OTS) - Team Stronach Klubobmann Robert Lugar zeigt sich erfreut, dass ÖVP-Obmann Spindelegger das Modell von Frank Stronach, die Mitarbeiter am Gewinn des Unternehmens zu beteiligen, jetzt aufgreift. "Wir sind gerne dazu bereit, diese wichtige Maßnahme gemeinsam in einer der kommenden Nationalratssondersitzungen noch vor der Wahl zu beschließen. Es müssen jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden, denn bei der ÖVP besteht die Gefahr, dass sie sich nach der Wahl nicht mehr daran erinnern kann, was sie vor der Wahl versprochen und angekündigt hat", so Lugar.

Frank Stronach habe die Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter in seinen Unternehmen erfolgreich eingeführt und "weiß daher wie man sie umsetzen kann. Die Mitarbeiter haben ein Recht darauf, am gemeinsam erwirtschafteten Erfolg beteiligt zu werden. Wir brauchen aber Steueranreize für Unternehmer, die ihre Mitarbeiter am Gewinn teilhaben lassen. Durch die Beteiligung der Mitarbeiter steigt deren Motivation", betont Lugar.

