Maier zum Hiroshima-Tag: Europa muss neue internationale Abrüstungspolitik einleiten

Gedenktag für die Opfer des Atombomben-Abwurfs auf Hiroshima und Nagasaki am 6. August

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des morgigen Gedenktages für die Opfer der Atombomben-Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki richtet SPÖ-Abgeordneter Johann "Jacky" Maier eine Solidaritätsbekundung an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Hiroshima-Tages und warnt vor den massiven Gefahren von biologischen und chemischen Waffen. Maier kritisiert darüber hinaus die Kriegsführung mit Drohnen. ****

"Ich unterstütze seit Jahrzehnten Initiativen zum Gedenken an die Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Daher gibt es natürlich von mir auch eine kurze Botschaft zum Gedenken, aber auch zur Warnung über andere nicht minder gefährliche Kriegsgefahren, die den Weltfrieden bedrohen und Menschenrechte massiv verletzen.

Unabhängig von dem Gedenken an die Opfer der Atombombenabwürfe in Japan dürfen wir nämlich nicht vergessen, dass noch andere Massenvernichtungswaffen in den Händen von Staaten existieren, mit einem ähnlich grauenvollen Vernichtungspotential. So haben die Arsenale mit chemischen und biologischen Kampfstoffen - die nicht minder gefährlich, zerstörerisch und tödlich sind - nicht abgenommen. Im Gegenteil, es besteht jetzt konkret die Gefahr, dass diese im Nahen Osten im Rahmen von militärischen Einsätzen und in Bürgerkriegen eingesetzt werden.

Ebenfalls muss die perfide Art der US-Kriegsführung, Menschen mit Kampfdrohnen zu töten, geächtet werden, wobei von den USA dabei Kollateralschäden in der Zivilbevölkerung einfach in Kauf genommen werden. Das ist ein klarer Verstoß gegen die universellen Menschenrechte.

Es ist unsere Aufgabe als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten unseren Blick auf all diese Gefahren zu richten und eine globale Abrüstung einzufordern. Neben der Vernichtung aller Atomwaffen muss auch die Vernichtung von allen anderen Massenvernichtungswaffen von den Staaten eingefordert werden. Wir wollen eine Welt ohne Massenvernichtungswaffen, die Drohnenkriegsführung wiederum muss international geächtet werden." Abschließend richtet Maier einen Appell an die Europäische Union, endlich eine neue internationale Abrüstungspolitik einzuleiten. (Schluss) bj/rm/mp

