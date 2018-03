Zentralverband Spedition & Logistik fordert Güterverkehrsplan statt Fahrverbote Wildwuchs für LKW

Unkoordinierte Fahrverbote sind ökologischer Rückschritt und gefährden Logistikstandort Österreich

Wien (OTS) - In den vergangenen Jahren kam es in Österreich zu einem dramatischen Anstieg von unkoordinierten Fahrverboten für LKW. "Die Logistikbranche verliert durch regionale Verkehrsverbote oder Beschränkungen zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb fordern wir, von der kommenden Regierung, einen gesamtösterreichischen Güterverkehrsplan und damit einhergehend ein Umdenken beim Thema Fahrverbote. Ziel muss es sein, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die Schlüsselbranche Logistik zu schaffen", so Wolfram Senger-Weiss, Präsident des Zentralverband Spedition & Logistik.

Die österreichische Speditions-/Logistik- und Transportbranche ist mit insgesamt rund 200.000 Beschäftigten und etwa 14 Mrd. Euro an Wertschöpfung (Quelle: WKO) ein gewichtiger Wirtschaftsfaktor. 2/3 der Infrastrukturkosten werden seitens des Verkehrsgewerbes finanziert. Darüber hinaus sind wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen im Verkehr Grundlage für nahezu alle relevanten Wirtschaftsbereiche, vom Lebensmittelhandel bis zur Automotiven Zulieferindustrie.

Eine Studie von Univ. Prof. Dr. Sebastian Kummer (Vorstand des Institut für Transportwirtschaft und Logistik der WU Wien) im Auftrag der WKO besagt, dass Österreichische Unternehmen mit mehr als 20 LKW im Schnitt Mehrkilometer von 1.500 bis 2.000 pro Fahrzeug und Jahr und Mehrkosten von ca. 1.800 bis 2.400 EUR pro Fahrzeug und Jahr entstehen. Bei der Befragung gaben 17 von 23 Unternehmen an, von Fahrverboten betroffen zu sein. Die durchschnittlichen Mehr km pro Jahr und Fahrzeug betrugen 1500-2000 km. Hochgerechnet auf den gesamten österreichischen Fuhrpark sind 83 % der Fahrzeuge von Fahrverboten betroffen. Durch die österreichischen Fahrverbote ergeben sich volkswirtschaftlichen Kosten pro Jahr von ca. 215 bis 285 Mio. Euro. Die Fahrverbote führen zudem zu einem Mehrausstoß von CO2 zwischen 375.000 und 500.000 Tonnen pro Jahr.

"Lokale Behörden verhängen Fahrverbote oft aufgrund von Partikularinteressen ohne Abstimmung mit anderen Regionen oder Beachtung überregionaler Folgen", so Prof. Kummer.

Dazu Senger-Weiss: "Neben dem, dass der Logistikstandort Österreich durch den Fahrverbote Wildwuchs immer unattraktiver wird, konterkariert die Politik damit auch ihre eigenen CO2 Ziele, indem sie LKW-Fahrer zwingt beträchtliche Mehrkilometer zu machen. Die Ausgestaltung des Logistikstandortes Österreich ist entscheidend für die Ansiedelung und den Erfolg von Wirtschaftsbranchen, wie z.B. der Automotiven Zulieferindustrie. Hier muss aus Gründen der Vernunft ein Umdenken stattfinden, und dass geht nur, indem man auch die Anliegen der Logistikbranche mitberücksichtigt."

Als Verkehrsmittelneutraler Dachverband der Branche, fordert der Zentralverband Spedition & Logistik deshalb von der nächsten Bundesregierung eine österreichische Gesamtlösung beim Thema Fahrverbote, als Teil eines Güterverkehrsplans, bei dem die Logistikbranche und die Länder miteingebunden werden.

Der Zentralverband Spedition & Logistik

Die Aufgabe des Zentralverband Spedition & Logistik ist es, die Interessen der Branche nachhaltig zu vertreten und damit den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken. Er wurde 1897 gegründet und ist unabhängig, überparteilich und verkehrsmittelneutral. Die 179 Mitglieder beschäftigen 14.000 MitarbeiterInnen und erwirtschaften rund 90 Prozent des Branchenumsatzes. Der Zentralverband setzt sich aus ehrenamtlichen Verantwortlichen und hauptberuflichen MitarbeiterInnen zusammen, die in 7 Landesgruppen und 9 Ressorts aufgeteilt, in allen Bundesländern aktiv sind. Ressorts: Landverkehre Europa, Luftfracht, Seefracht, KEP (Kurier-, Express, und Paketdienste), Supply Chain Management, Green Logistics, Zoll, Gefahrgut, Recht & Versicherung.

