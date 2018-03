Monika Gruber fragt: "Wenn ned jetzt, wann dann"? in "DIE.NACHT"

Wien (OTS) - Nach Angelika Niedetzky und Andrea Händler heißt es im ORF-Sommerkabarett am Dienstag, dem 6. August 2013, um 22.50 Uhr in ORF eins Bühne frei für Monika Gruber. Die Bayerin präsentiert in "DIE.NACHT" - im Anschluss an die Übertragung vom Champions-League-Qualifikationsmatch Fenerbahce Istanbul gegen Red Bull Salzburg - ihr Soloprogramm "Wenn ned jetzt, wann dann?". Darin möchte sich die Kabarettistin ihren langersehnten Wunsch nach einem eigenen Haus erfüllen - und stellt sich dabei die Frage: Sind 250 Steckdosen wirklich ausreichend?

"Monika Gruber: Wenn ned jetzt, wann dann?"

Der dritte Teil des Sommerkabarett-Mini-Schwerpunkts "Frauen im Kabarett" präsentiert die Bayerin Monika Gruber, bei uns spätestens seit ihrer Zusammenarbeit mit Michael Niavarani bekannt. In ihrem aktuellen Solo erfüllt sich Monika Gruber einen langersehnten Traum:

ein eigenes Haus! Also eher ein Zimmer mit Möglichkeit zum Anbau, falls sich an der familiären Single-Situation schlagartig etwas ändern sollte. Beim Hausbau sieht sie sich mit vielen Fragen konfrontiert: Sind 250 Steckdosen für zwei Etagen wirklich ausreichend? Braucht die Frau eine Küche, obwohl sie nie kocht? Und ist der Einbau eines Treppenlifts verfrüht?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at