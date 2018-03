Eßl: Erhöhung der Hundesteuer in Wien ist unzumutbare Belastung

ÖVP-Tierschutzsprecher unterstützt Spindelegger-Forderung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Uneingeschränkte Unterstützung findet ÖVP-Parteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger bei ÖVP-Tierschutzsprecher Abg. Franz Eßl für seine Forderung, die Erhöhung der Hundesteuer in Wien zurückzunehmen. "Die Wienerinnen und Wiener stöhnen bereits unter der rot-grünen Belastungswelle in Wien. Da bedeutet die Erhöhung der Hundesteuer von 43,60 Euro auf 72 Euro eine zusätzliche, unzumutbare Belastung für Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, vor allem für jene mit niedrigem Einkommen oder einer Pension", so Eßl heute, Montag.

"SPÖ und Grüne fuhrwerken in Wien ohne das geringste Gespür für die betroffenen Hundebesitzer. Steuern und Gebühren statt vernünftiger Politik ist offenbar der Weg auf Landes- wie auf Bundesebene", kritisiert Eßl. "Die ÖVP will eine Gebührenbremse, wie sie Michael Spindelegger vorgeschlagen hat. Das gilt auch für die Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer in Wien. 65 (!) Prozent mehr Hundesteuer - das ist wirklich eine unzumutbare Belastung." (Schluss)

