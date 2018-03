FPÖ-Deimek: Wohnraum statt Genossenpaläste

Prunkbauten offenbaren Reformstau

Wien (OTS) - Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft sollte zweckmäßig arbeiten. Doch in Wien scheinen Innenstadtbüros und Prunkbüros im Vordergrund zu stehen, kritisiert FPÖ-NAbg. Gerhard Deimek. Gemeinnützige Wohnbauträger sollten die Bevölkerung mit ausreichend leistbarem Wohnraum versorgen. Doch in Wien scheint man sich auf die Errichtung von pseudo-absolutistischen Prunkbauten zu konzentrieren. "Gleichzeitig sinkt die Bauleistung", kritisiert er.

So residieren Genossenschaften etwa in den noblen Tuchlauben. Die GEWOG errichtet ein "Prunkgebäude" um 18 Millionen Euro, das in fünf Etagen die Büroräume des Unternehmens beherbergen soll. Die Errichtung soll im "Rahmen eines Kunstprojekts" "filmisch begleitet" werden, wie "Der Standard" berichtet.

"Die Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten. Und das Wiener Genossenschaftswesen errichtet sich künstlerisch-architektonische Denkmäler", kritisiert Deimek, der sich beinahe an die Vermessenheit Ludwigs XIV. erinnert fühlt. Offenkundig hätten manche Genossenschaften und ihre Führungsetagen die Bodenhaftung verloren. Das abgehobene Verhalten belege "dringlichsten und umfassenden Reformbedarf".

