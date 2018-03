NEOS: Schlüssel für Kernkompetenzen ist die Mittlere Reife

Strolz: "Entfesselte Schulen heben unseren Kindern die Flügel" - Mlinar: "Österreich braucht Bildungspower statt Neugebauer!"

Wien (OTS) - "Wir freuen uns, dass kurz vor der Wahl mit der verlängerten Schulpflicht noch eine Forderung aus dem NEOS Bildungsprogramm auftaucht. Drei Jahre 'more of the same' sind aber nicht genug, um das gemeinsame Ziel der Mittleren Reife für alle zu erreichen", so NEOS Vorsitzender und Spitzenkandidat Matthias Strolz.

Bundeskompetenz für Schulen und einheitliche Leistungsstandards sind die Basis für jene Vielfalt und Individualität der Bildungskonzepte, die Experten als Schlüssel zur Potenzialentfaltung sehen. Keine einfache Aufgabe, denn seit Jahrzehnten sind die Schulen durch Bürokratie und Parteibuchwirtschaft gelähmt.

"Österreich braucht Bildungspower statt Neugebauer! Finanzielle, personelle und pädagogische Autonomie kann die Blockade an den Schulen auflösen", zeigt sich NEOS Spitzenkandidatin und LIF Vorsitzende Angelika Mlinar kämpferisch. "Von einheitlichen Bildungsstandards, verpflichtenden Evaluierungen und einer Ziel-statt Fehlerorientierung profitieren alle Schüler, nicht nur Migrantinnen und Migranten."

Ergebnisorientierung und Entpolitisierung sind geeignete Maßnahmen gegen Nivellierung und ein sinkendes Bildungsniveau. Autonomie und Verantwortung geben Bildungseinrichtungen neue Möglichkeiten, alle Schüler zur Mittleren Reife zu führen.

"Nach den Pensionen hat sich NEOS zur Aufgabe gemacht, auch im Bildungsbereich vorhandene Defizite klar aufzuzeigen und sinnvolle, finanzierbare Lösungsvorschläge anzubieten. Wir freuen uns über frische Ideen und jede helfende Hand, die uns hier entgegengestreckt wird. Heben wir gemeinsam unseren Kindern die Flügel", so Strolz.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Presseteam | presse @ neos.eu

Stefan Egger | +43 664 88665030