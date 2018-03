Jungbauern: Hilfspaket zu Dürreschäden ist richtiger Schritt - Schutz neu überlegen

Kast: Junglandwirte bei Wetterkapriolen zukünftig besonders unterstützen

Wien (OTS) - "Auf die Hitze folgt der Hagel. Ganz Österreich leidet unter den hohen Temperaturen, allen voran die Landwirtschaft, die in großen Teilen des Landes mit Ertragsausfällen aufgrund der Dürre sowie den gestrigen Hagelschäden rechnen muss", erklärt Stefan Kast, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend, der deshalb für eine Neuausrichtung des Schutzes gegen Wetterkapriolen eintritt. Bis zum Spätherbst will man sich mit neuen Systemen im Bereich der Ertragsausfallsversicherungen befassen.

"Gerade junge Bäuerinnen und Bauern treffen die vergangenen Wetterkapriolen doppelt hart: Dürre, Hagel und Überflutungen haben auf dem Großteil der landwirtschaftlichen Flächen immense Schäden angerichtet. Dabei geraten vor allem junge Hofübernehmer oftmals arg in Bedrängnis, da vielfach große Investitionen im Zuge der Hofübernahme getätigt wurden und auch meistens gerade kleine Kinder am Hof aufwachsen. Diesen Junglandwirten tun die vergangenen Wetterereignisse noch mehr weh als anderen Bauern", beklagt Kast die jüngsten Entwicklungen.

Er fordert, dass gerade solchen Betrieben besonders geholfen wird, damit das junge Glück weiter bestehen bleiben kann und Planungssicherheit gegeben ist. "Das würde allen helfen, denn schließlich profitieren ja auch die Konsumenten vom Genuss österreichischer Lebensmittel", so Kast weiter.

Der Bundesobmann der 45.000 Mitglieder umfassenden Jungbauernschaft berichtet, dass man sich innerhalb der Organisation in Zukunft intensiv mit dem Thema "finanzielle Absicherung in der Landwirtschaft" befassen wird. "Alle Forscher prognostizieren, dass sich das Klima auch in nächster Zeit nicht beruhigen wird. Im Gegenteil, es soll so stürmisch und extrem bleiben. Daher werden wir uns seitens der Jungbauernschaft bei unserem alljährlichen Tag der jungen Landwirtschaft mit diesem Themenkomplex befassen und einige Experten dazu einladen."

"Junge Landwirtschaft braucht neue, junge Ideen. Wir, als eine der größten Jugendorganisationen Österreichs, wollen bei diesem sehr schwierigen Thema eine Vorreiterrolle einnehmen", so Kast abschließend.

