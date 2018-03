Darabos: Bankgeheimnis für Inländer wird nicht angetastet - Bevölkerung kann sich auf Kanzler Faymann verlassen

Frauenpensionsalter: Tag 17, und noch immer keine Klarstellung von Spindelegger - Vizekanzler verunsichert Bevölkerung

Wien (OTS/SK) - "Im Unterschied zur ÖVP halten wir uns an die gemeinsam in der Regierung beschlossenen Vereinbarungen", kommentierte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos die heutigen Hitzewallungen aus der Volkspartei zum Thema Bankgeheimnis. "Für die SPÖ ist ganz klar: Das Bankgeheimnis für Inländer wird nicht angetastet! Die Österreicherinnen und Österreicher können sich auch in dieser Frage zu 100 Prozent auf Bundeskanzler Werner Faymann verlassen", betonte Darabos am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

"Im Gegensatz zum Bundeskanzler fährt Vizekanzler Spindelegger seit Monaten einen Zick-Zack-Kurs in zentralen politischen Fragen und verunsichert damit hunderttausende Betroffene", verweist der SPÖ-Bundesgeschäftsführer auf die Aussage des ÖVP-Obmanns, dass Frauenpensionsalter bereits 2014 anheben zu wollen. "Wir haben Tag 17 - und es gibt noch immer kein Bekenntnis von Spindelegger, sich an die getroffenen Beschlüsse und geltenden Gesetze halten zu wollen. Es mangelt ihm an Verlässlichkeit, und er redet den heimischen Wirtschaftsstandort schlecht - für ein Mitglied einer Bundesregierung ein Armutszeugnis", machte Darabos deutlich. (Schluss) ps/mb

