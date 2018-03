Bundesweite NEOS Pink Vibrations Tour startet am Dienstag in Linz

Wien (OTS) - "Aktionismus statt Passivität, Freude statt Wut, Motivation statt Frustration" - unter diesem Motto findet die Pink Vibrations Tour am 6. August am Linzer Taubenmarkt.

In lockerer Sommer-Stimmung regen wir zum Austausch an und wecken in Gesprächen wieder Leidenschaft für Politik - als dem Ort, wo wir uns gemeinsam austauschen und Dinge ausmachen.

Pinke Busse und Smarts im NEOS Style machen in den kommenden drei Wochen an zahlreichen Orten in ganz Österreich Station. Snacks und Getränke, Liegestühle und Sonnenschirme, sowie die richtige Musik sorgen für gute Laune ausgelassene Stimmung.

Anlässlich des Tour-Auftakts laden wir alle Medienvertreter herzlich zum Fototermin um 10:30 Uhr mit Matthias Strolz (NEOS Vorsitzender und Spitzenkandidat), Rainer Hable (NEOS Spitzenkandidat OÖ), Karin Doppelbauer (NEOS Spitzenkandidatin OÖ und NEOS Vorstand) sowie zahlreichen weiteren Kandidatinnen und Kandidaten ein.

Medientermin zum Auftakt in Linz:

Di., 6.8., 10:30 Uhr

Taubenmarkt

4020 Linz

Weitere geplante Tourstops:

Oberösterreich

7.08 in Steyr

8.08 in Schärding,

9:00-11:00 Uhr Schärding Wochenmarkt

14:00-16:00 Uhr See Wildenau

17:00-19:00 Uhr See Pramet

9.08 in Wels und Litzlberg

10.08 in Bad Ischl, Gmunden, Altmünster

11.8. Seenrunde Traunsee/Attersee

Salzburg

6.8. Freibad Leopoldskron

7.8. Mattsee/ Bootsverleih

8.8. Schranne, Salzburg

9.8. Waldbad Anif

10.8. Zell am See

27.8. St. Johann Waldbad

28.8. Zell am See

Niederösterreich

9.8. Aubad Tulln

9.8. Ottensteiner Stausee

12.8. Badesee Traismauer19:8. Bad Kritzendorf

22.8. St. Pölten, Viehofner Ratzersdorfer Badesee

23.8. Wr. Neudorf, Kahrteich

24.8. Brunn am Gebirge

Tirol

11.8. Kufstein

12.8. Innsbruck, Marktplatz, 9-18:00 Uhr Medientermin mit Tiroler Spitzenkandidat_innen Brigitte Gerhold, Wieland Alge, Christian Kogler

13.8. Kitzbühel, Fußgängerzone Hinterstadt beim Rathausplatz 14.8. Lienz

15.8. Schwaz, Stadtplatz vor dem Rathaus,

16.8. Telfs, vor dem Rathaus

17.8. Imst

Steiermark

12.8. Leoben (Hauptplatz) & Knittelfeld (Zechner Badeteich)

13.8. Kapfenberg (Hauptplatz) & Bruck an der Mur (Hauptplatz)

14.8. Graz, Stadtpark, Eggenberg Freibad

15.8.Wildon (Wildoner Badesee) & Leibnitz (Hauptplatz)

16.8. Fürstenfeld (Freibad) & Stubenberg am See

17.8. Graz (Schwarzlsee)

18.8. Deutschlandsberg ("Gamsbod")

26.8. Gleisdorf (Hauptplatz) & Hartberg (Hauptplatz)

27.8. Feldbach Hauptplatz

Burgenland

15.8. Eisenstadt/ Neusiedl/Podersdorf

18.8. Eisenstadt/Neusiedl/Podersdorf

28.8. Badesee Königsdorf, Rauchwarter See

29.8. Badesee Rechnitz, Badesee Ritznig

Vorarlberg

19.8. Hard am Bodensee

20.8. Bregenz Bodensee

21.8. Vormittag Dornbirn (Markt), Nachmittag Lustenau (Alter Rhein) 22.8. Abend Dornbirn

24.8. Feldkirch

Kärnten

19.8. Klagenfurt (Alter Platz)

20.8. Villach (Hauptplatz)

21.8. St.Veit an der Glan (Hauptplatz)

22.8. Faaker See (Bauernmarkt)

23.8. Ossiacher See (Gemeindestrandbad Bodensdorf) & Feldkirchen (Hauptplatz)

24.8. Jauntal-Rundfahrt, Wolfsberg

25.8. Wörthersee-Runde, Strandbad Klagenfurt

Wien

8.8. Prater Stadionbad

12.8. /19.8./21.8. Schafbergbad

13.8. /16.8./ 20.8./ 22.8./23.8. Gänsehäufel

Details und weiteren Termine werden ab 6. August auf http://neos.eu/tour veröffentlicht.

Medientermin Pink Vibrations Tour Salzburg



Wir laden Sie herzlich zum Medientermin der Pink Vibrations Tour in

Salzburg mit NEOS Salzburg Spitzenkandidatinnen und -kandidaten ein.



Datum: 8.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Die Schranne

Mirabellplatz, 5020 Salzburg



Medientermin Pink Vibrations Tour Innsbruck



Wir laden Sie herzlich zum Medientermin mit Tiroler

Spitzenkandidatin Brigitte Gerhold und NEOS Tirol Kandidaten Wieland

Alge und Christian Kogler ein.



Datum: 12.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Marktplatz, 6020 Innsbruck



Rückfragen & Kontakt:

Astrid Wolfram

presse @ neos.eu

Tel: 0676 7743000