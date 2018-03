AK: Klares Nein zur Nuklear-Renaissance

AK richtet entsprechendes Schreiben an die EU-Kommission

Wien (OTS) - Mit neuen EU-Leitlinien zu Umweltschutzbeihilfen will die EU-Kommission offensichtlich im Alleingang die Tür für die Förderung von Atomkraftwerken öffnen. "Dazu kommt von uns ein klares Nein - Nuklearenergie hat in einer zukunftsorientierten Energiepolitik nichts verloren und darf in keiner Form gefördert werden", unterstreicht Dominik Pezenka, Energieexperte der AK, die ablehnende Haltung der AK. Es ist aus der Sicht der AK unzulässig, unter dem Deckmantel des Klima- und Umweltschutzes eine Förderung von Atomkraftwerken zu ermöglichen und gleichzeitig die hohen Risiken, die bei Störfällen zu Tage treten, zu negieren. Überraschend ist auch das Eingeständnis, dass die Produktion von Atomstrom offenbar ohne Beihilfen unrentabel ist. Mit einem Schreiben fordert die AK nun die zuständigen EU-KommissarInnen dringend auf, von den kolportierten Plänen Abstand zu nehmen. Die Pläne der EU-Kommission sind nicht nur energie- und umweltpolitisch rückwärts gerichtet, sondern verletzen auch ganz klar die europäischen Verträge.

Grundsätzlich verbieten die europäischen Verträge Beihilfen. Ausnahmen davon sind nur in einem sehr engen Korsett zulässig, nämlich wenn die Beihilfen einem klar definierten gemeinsamen Interesse dienen, wie beispielsweise der Verbesserung des Umweltschutzes. In Hinblick auf die krassen Umweltschäden in Zusammenhang mit möglichen nuklearen "Zwischenfällen" und der Beseitigung von Atommüll wird dieses Ziel klar verfehlt.

Derart weitreichende Eingriffe in die Grundprinzipien der EU-Verträge brauchen eine breite öffentliche Debatte. Die EU-Kommission will nun hinter verschlossenen Türen und im Alleingang, das heißt ohne Einbindung des Europäischen Parlaments und der nationalen Regierungen, eine "Nuklear-Renaissance" einläuten.

Österreich ging in die entgegengesetzte, richtige Richtung: Im Juli wurde eine verpflichtende und lückenlose Stromkennzeichnung beschlossen, die für die KonsumentInnen eine wesentliche Hilfestellung bei der Auswahl des Stromlieferanten sein kann. Der österreichische Weg der Stromkennzeichnung ist ein klares Signal gegen Atomstrom.

