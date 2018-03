iPad und Apfeltasche: Kapsch und McDonald's gehen neue Wege im Restaurantmarketing

Wien (OTS) - Kapsch BusinessCom unterstützt McDonald's bei der Umsetzung seines neuen Family Concepts und stattet ausgewählte Restaurants mit fix installierten Apple iPads aus. Die Gäste können damit ab sofort gratis surfen, spielen oder Apps laden. Eine von Kapsch speziell entwickelte Software ermöglicht die zentrale Steuerung der Geräte. Sie können nach der Benutzung einfach und jederzeit mittels Reset in den Ausgangszustand versetzt werden. Auch für die Restaurant-Mitarbeiter wurde eine Lösung zur einfachen Wartung geschaffen. Mit der "iPad Fernsteuerung" für das Smartphone erhalten Restaurant-Mitarbeiter eine einfache Möglichkeit, um die einzelnen Geräte von ihrem eigenen Smartphone aus zu steuern und gegebenenfalls wieder zurückzusetzen. Mit diesem zusätzlichen Angebot werden die McDonald's Restaurants für Familien noch attraktiver und das Unternehmen bekommt einen weiteren interaktiven Kommunikationskanal zu seinen Gästen.

"Uns war es wichtig, einen Partner zu finden, der die Lösung individuell entwickelt, uns von der Konzeption bis zur Implementierung begleitet und darüber hinaus die Wartung der Geräte übernimmt", erklärt Mag. Holger Hirmann, Director Development & Real Estate McDonald's Österreich, die Auswahlkriterien von McDonald's. Die hohen Anforderungen und die sehr kurze Vorlaufzeit - es standen nur rund vier Wochen für Konzeption und Installation zur Verfügung -waren die größten Herausforderungen bei diesem Projekt. Denn die iPads sollten einerseits sicher vor unerwünschten Veränderungen der Einstellungen sein, aber andererseits nichts von ihrer Usability einbüßen. Zusätzlich musste eine einfache Möglichkeit gefunden werden, persönliche Inhalte und Einstellungen der Benutzer nach der Nutzung sofort zu entfernen. "Wir sind ja gewohnt, sehr, sehr schnell zu arbeiten und sind begeistert, dass wir gemeinsam mit Kapsch dieses hohe Tempo fahren konnten: Das Testrestaurant war in nur einer Woche einsatzbereit", zeigt sich Hirmann von der raschen und effizienten Umsetzung durch Kapsch beeindruckt.

Das gemeinsam mit Kapsch umgesetzte Projekt der Gäste-iPads ist Teil eines neuen McDonald's Family Concepts. Ziel ist es, die Restaurants für Familien durch neue Angebote künftig noch attraktiver zu gestalten. In den nächsten Wochen werden 15 weitere Restaurants mit den iPads ausgestattet.

Kapsch überzeugt mit seinem Lösungsansatz

"Unser Ansatz war, dass iPad auch iPad bleiben muss und es sich so bedienen lassen muss, wie es der User gewöhnt ist. Mit unserer einfachen wie effektiven Lösung ist dies voll und ganz gelungen", erörtert Mag. Jochen Borenich, MBA, Vorstand von Kapsch BusinessCom, die Vorgehensweise von Kapsch. "Als einziger Apple Authorized System Integrator in Österreich beschäftigen wir uns in vielen Projekten damit, wie mobile Endgeräte im Business-Umfeld optimal eingesetzt und in die Unternehmensstrategie integriert werden können. Eine Lösung wie bei McDonalds ist natürlich auch für andere Branchen wie Handel oder Hotellerie sehr gut multiplizierbar", so Borenich weiter.

Die iPads in den Restaurants sind mit einer zentralen Steuereinheit verbunden. Über die dort installierte, von Kapsch eigens entwickelte, Softwarekomponente können die Geräte auf Knopfdruck zurückgesetzt werden. Einmal täglich geschieht das automatisch. Der Informationsaustauch erfolgt über die Kapsch Cloud. Durch diesen Service können Statusinformationen zu den iPads abgerufen und manuelle Restorebefehle ausgelöst werden. Die Gäste, die das iPad gerade benutzen, können auch selbst jederzeit über diese App ein Reset vornehmen. Für rasche und einfache Fernwartung ist die Kapsch iPC Steuerzentrale via Remote Desktop aus dem Internet erreichbar. Kapsch übernimmt die Verantwortung für den gesamten Betrieb der Gäste-iPads. Für die Restaurant-Mitarbeiter vor Ort entsteht somit keinerlei Betreuungsaufwand.

Mit dieser Lösung ist McDonald's auch in der Lage, Informationen zu aktuellen Angeboten und sonstigen zielgruppenorientierten Content auf den Endgeräten einzuspielen.

Ein professionelles Management und Security Konzept schützt die iPads vor mutwilligen Einstellungsänderungen und ermöglicht die zentrale Verwaltung der Inhalte entsprechend den österreichischen Jugendschutzbestimmungen.

Infografiken zu Kapsch iPad Lösung finden Sie hier:

http://www.ots.at/redirect/infografik1

Video zu Kapsch iPad Lösung finden Sie hier: http://bit.ly/19HzK4g

Kapsch BusinessCom - ein Unternehmen der Kapsch Group - ist mit über 1.400 Mitarbeitern und einem Umsatz von knapp 300 Millionen Euro einer der führenden ICT-Servicepartner in Österreich, Zentral- und Osteuropa. Eingebettet in die Kapsch Unternehmensgruppe agiert Kapsch BusinessCom weltweit mit eigenen Niederlassungen in Österreich und mit Gesellschaften in Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Das Gesamtlösungsportfolio des Unternehmens deckt sowohl Informationstechnologie als auch Telekommunikation ab. Kapsch positioniert sich daher als ICT-Servicepartner. Neben der Systemintegration und der kontinuierlichen Optimierung übernimmt Kapsch BusinessCom in immer stärker werdendem Ausmaß auch den vollständigen Betrieb dieser ICT Lösungen. Kapsch setzt dabei auf Herstellerunabhängigkeit und Partnerschaften mit weltweit technologisch führenden Anbietern wie Apple, Aastra, Avaya, Cisco, Google, Hitachi, HP oder Microsoft. Gemeinsam mit diesen Partnern agiert Kapsch als Berater, Systemlieferant und Dienstleistungsanbieter bei seinen 17.000 Kunden, vor allem aber als verlässlicher, vertrauenswürdiger und langfristiger Trusted Advisor in einem sich rasant verändernden technologischen Umfeld.

Für weitere Informationen: www.kapsch.net und www.kapschbusiness.com

Follow us on Twitter: twitter.com/kapschnet

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4387

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katharina Riedl

Unternehmenssprecherin

Communication

Kapsch AG

Am Europlatz 2, 1120 Wien,

Österreich

Tel.: +43 50811 1705

katharina.riedl@kapsch.net



Dkffr. Jutta Hanle

Vice President Marketing



Kapsch BusinessCom AG

Wienerbergstraße 53, 1120 Wien

Österreich

Tel.: +43 50811 5787

jutta.hanle@kapsch.net