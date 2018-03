Nespresso-Brief - Krainer ad BM Fekter: Wo bleibt Ihre Antwort?

Fekter-Studie ist Falschmeldung - Lassen uns von Spindelegger-ÖVP Produktions- und Wirtschaftsstandort nicht schlechtreden

Wien (OTS/SK) - Wie Nespresso nun in einem Brief an das Finanzministerium klargestellt hat, gibt es - entgegen anderslautender Behauptungen in einer von Finanzministerin Fekter lancierten "Studie" - keinerlei Absiedelungspläne. Für SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer geht damit einmal mehr "ein kläglicher Versuch der ÖVP, den österreichischen Produktions- und Wirtschaftsstandort schlechtzureden ins Leere. Wo bleibt die Antwort der Finanzministerin?". Den Namen eines Ministeriums für ÖVP-Wahlkampfmunition zu missbrauchen, sei nicht in Ordnung und scharf zu kritisieren. Dafür erwarte man sich auch vom ÖVP-Chef eine Klarstellung. "Fakt ist: Die Fekter-'Studie' ist eine Falschmeldung. Erstens gibt es diese Studie gar nicht; zweitens weisen selbst die von der ÖVP angegebenen Unternehmen die Behauptungen als Falschmeldung zurück", betonte Krainer am Montag im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst. ****

Dass die ÖVP den erfolgreichen österreichischen Weg, den sie selbst mitgetragen hat, nun verleugne und sich als Oppositionspartei geriere, sei entlarvend: "Das spielen lediglich wahltaktische Motive eine Rolle. Mit seinem Zick-Zack-Kurs wird Spindelegger allerdings nicht weit kommen", kritisierte Krainer. Und weiter: "Wir haben alles getan, um beste Bedingungen für Wachstum und Beschäftigung zu schaffen. Deswegen stehen wir in Europa nicht nur gut da - wir stehen besser da als viele andere. Diese Leistung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der Unternehmen lassen wir uns von Spindelegger und Fekter nicht schlechtreden." (Schluss) mo/mb

