FPÖ-Deimek: ÖVI teilt freiheitliche Genossenschaftskritik

Kostenfaktor Versorgungspolitik

Wien (OTS) - Die Mietpreisspirale dreht sich immer weiter nach Oben. Darüber kann das rotschwarze Wahlkampfgetöse nicht hinwegtäuschen. Die Stellungnahme des Österreichischen Verbandes der Immobilienwirtschaft (ÖVI) bestärke die FPÖ in ihrer Kritik an namentlich gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften, so FPÖ-NAbg. Gerhard Deimek. Anstatt echter Gemeinnützigkeit, ständen teils Partikularinteressen im Vordergrund der Tätigkeit und Gebarung.

"Gemeinnützige Wohnbauträger unterliegen weder der Körperschafts-noch der Einkommenssteuer. Dieser Liquiditätsgewinn fließt in vielen Fällen nicht in den Wohnbau, sondern wird als Rücklage verbucht und gebunkert", erklärt Deimek. "Diese Gelder stauen sich und dienen der Versorgung abgewählter Mandatare von ÖVP und SPÖ. Diese Klientelpolitik ist ein zynischer Kostentreiber. Auch Versorgungspolitik ist ein Kostenfaktor", kritisiert der freiheitliche Abgeordnete. Allzu oft starteten Mitglieder der rotschwarzen Politprominenz eine lukrative Zweitkarriere innerhalb der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft. Der Fall Haberzettl sei nur ein Beispiel dafür.

Die FPÖ fordert die Abschöpfung überhöhter Rücklagen, um die Erträge in eine echte Wohnbauoffensive zu investieren. Deimek fordert in diesem Zusammenhang Wohnraum für die Menschen statt Innenstadtbüros für Politsaurier.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at