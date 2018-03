Walser: "Was Hänschen im Schulsystem bis 15 nicht lernt, wird Hans mit 18 Jahren auch nicht können"

Grüne lehnen Kurz-Vorschlag zur verlängerten Schulpflicht für ProblemschülerInnen ab

Wien (OTS) - "Ich bin sehr für die Möglichkeit, Schulabschlüsse nachzuholen, aber dieser Vorschlag des Expertenrats von Staatssekretär Sebastian Kurz ist weltfremd und unausgegoren", reagiert Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen, mit Unverständnis auf die Forderung, die Schulpflicht für ProblemschülerInnen bis zum 18. Lebensjahr zu verlängern. "Wer nach neun Jahren in unserem Schulsystem nicht sinnerfassend lesen und schreiben kann, wird es durch eine zwangsweise verlängerte Beschulung wohl auch nicht schaffen. Oder anders ausgedrückt: Was Hänschen in diesem Schulsystem bis 15 nicht lernt, wird Hans mit 18 Jahren auch nicht können."

Walser verweist darauf, dass man das Problem grundsätzlich angehen muss: "Die ÖVP verhindert seit Jahren die dringend notwendige grundlegende Schulreform und präsentiert dann für die von ihr zu verantwortenden Probleme unzulängliche Lösungen. Mich verwundert auch, warum zu diesem Thema MigrationsexpertInnen zu Rate gezogen werden und nicht BildungsexpertInnen."

"Wir dürfen während der Schulpflicht nicht wertvolle Zeit verstreichen lassen und dabei zusehen, wie Kinder die angestrebten Bildungsziele nicht schaffen." Der Grüne Bildungssprecher plädiert mittelfristig für das von den Grünen ausgearbeitete Modell der "Grünen Schule", in der Kinder bis zum 14. Lebensjahr gemeinsam lernen und die Möglichkeit zur individuellen Förderung besteht. "Kurzfristig brauchen wir gerade in sogenannten Brennpunktschulen zusätzliche Lehrkräfte für Stütz- und Förderunterricht, damit benachteiligte Kinder und Jugendliche während und nicht nach ihrer Schulpflicht Lesen und Schreiben lernen", betont Walser. "Wir dürfen in unserem Schulsystem kein Kind zurücklassen!"

