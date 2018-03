Ö1-"Open Innovation"-Ideenwettbewerb: Soziale Innovationen für Österreich

Wien (OTS) - Im Rahmen des Ö1-Jahresschwerpunktes "Open Innovation" wird auf der Ideenplattform "Neurovation.net" ein Wettbewerb ausgeschrieben. Gesucht werden soziale Innovationen für Österreich. Die von der Community und einer Jury am besten bewerteten Ideen werden im Rahmen des "Ö1 Open Innovation Forums" am 24. Oktober 2013 im Wiener ORF-RadioKulturhaus präsentiert. Außerdem wird eine Crowdfunding-Option geboten.

Im Mittelpunkt des Ideenwettbewerbs auf Neurovation.net stehen drei Fragen: Welche soziale Innovation fällt Ihnen ein? Wo gibt es den größten Bedarf an sozialen Innovationen in Österreich? Wie lassen sich soziale Innovationen am besten unterstützen? Für die Bewältigung gesellschaftlicher Probleme und Herausforderungen sind neue Initiativen der Zivilgesellschaft gefragt: Innovative Modelle der Zusammenarbeit und des Wirtschaftens, nachhaltige Formen des Umgangs mit Ressourcen, alternative Konzepte der Nutzung von Zeit, Boden und Kapital, die die Gesellschaft verändern und dem Gemeinwohl dienen. Kooperative Lebensstile, die soziale Verbundenheit erzeugen, aber auch ökonomische Chancen eröffnen. Neue Formen des Teilens und Tauschens, die sich mit der Leitidee einer Gemeingüterökonomie verbinden. Kulturelle Aufbrüche, lokale und regionale Impulse, die auch Beschäftigungsmöglichkeiten abseits der größeren Ballungszentren schaffen. Bildungsinitiativen, die (Wieder-)Einstiege in die Wissensgesellschaft erschließen. Formen der "Open Innovation", die das "Wissen der Vielen" mit konkreten sozialen Anliegen und zivilgesellschaftlichen Projekten verbinden. Darauf basierende "Soziale Innovationen" sollen Praktiken und Produkte, Serviceleistungen und Modelle realisieren, die es wert sind, in der Gesellschaft etabliert und nachgeahmt zu werden.

Die Ausschreibung und die Teilnahmebedingungen sind abrufbar unter

https://www.neurovation.net/de/InnovationLeben, eine Vorschau auf das

Ö1 "Open Innovation Forum" am 24. Oktober 2013 im ORF-RadioKulturhaus unter http://oe1.orf.at/artikel/346638. Nähere Informationen zum Ö1-Schwerpunkt "Open Innovation" bietet http://oe1.orf.at/openinnovation.

