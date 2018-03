Steindl zu Faymann-Steuern: Abschaffung des Bankgeheimnisses und rote Schnüffelaktionen inklusive

Das wahre Gesicht der roten Steuergier offenbart – Sozialisten haben Österreicher belogen

Wien, 5. August 2013 (ÖVP-PK) Mit Erstaunen reagiert der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl, auf die bekannt gewordenen Pläne der SPÖ, das Bankgeheimnis für Inländer abzuschaffen: "Jetzt fällt die Maske und wir können in das wahre Gesicht der Steuergier der Sozialisten blicken." Denn Faymann-Steuern und die Abschaffung des Bankgeheimnisses für Inländer kommen Hand in Hand. "Der Plan der Roten ist klar: Fällt das Bankgeheimnis, ist sozialistischen Schnüffelaktionen Tür und Tor geöffnet. Das alles, um Mittelstand und Familien noch weiter zu belasten", so Steindl, und weiter: "Im Klartext heißt das: Mit ihrem Versprechen, das Sparbuch der Oma nicht anzutasten, haben die Sozialisten die Österreicherinnen und Österreicher belogen." Auch in ihrem Wahlprogramm haben die Sozialisten viele große Versprechungen gemacht. "Es wird sich zeigen, wie viel vom roten Wahlprogramm sich in den kommenden

Wochen statt der versprochenen Wahlzuckerl als bittere Pillen herausstellen wird." Die ÖVP ist jedenfalls nicht für den sozialistischen Klassenkampf zu haben, betont Steindl. "Mit der ÖVP wird es keine Neiddebatten und schon gar keine neuen Steuern für Familien und Mittelstand geben", betont der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses abschließend. ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei