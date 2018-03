Rauch: SPÖ will Bankgeheimnis für Faymann-Schnüffelsteuern kippen

"Kurier" und "Salzburger Nachrichten" zeigen auf: Bankgeheimnis wackelt für SPÖ – Wie lange noch, bis die Sozialisten unter den Teppichen und den Nachtkastln der Nation schnüffeln?

Wien, 5. August 2013 (ÖVP-PD) "Faymann-Steuern sind Schnüffel-Steuern", sagt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Das bestätigen Stimmen aus der SPÖ, verweist Rauch auf den heutigen "Kurier" und die "Salzburger Nachrichten": So sprechen sich immer mehr SPÖler für ein Ende des Bankgeheimnisses für Inländer aus. Die SPÖ-Bezirksorganisation Alsergrund unterstützt die Aktion www.bankentransparenz.at, deren Initiator Wildauer betont: "Wer Vermögenssteuern verlangt, der muss dazu sagen, dass dies nur funktionieren kann, wenn das Bankgeheimnis auch für Inländer fällt." Die beiden SPÖ-Abgeordneten Ablinger und Maier unterstützen diese Position. "Und es werden wohl noch mehr sein. Die Katze wird nicht länger im Sack bleiben", betont Rauch. Somit kommt also die Wahrheit ans Licht, sagt Rauch: "Heute die Abschaffung des Bankgeheimnisses für Inländer, damit die Sozialisten morgen Mittelstand und Familien beschnüffeln und weiter schröpfen können. Und das, obwohl die SPÖ vom SPÖ-Vorsitzenden abwärts noch bis vor kurzem geschworen hat, dass das "Sparbuch der Oma" unangetastet bleibt." Der ÖVP-Manager weiter: "Wie lange noch, bis die Sozialisten unter den Teppichen und den Nachtkastln der Nation schnüffeln? Und das, um auch noch den letzten Cent aus den Bürgerinnen und Bürgern herauszupressen." Das einzige, was die Sozialisten effektiv machen, ist Neid in der Bevölkerung zu schüren. "Die ÖVP steht für Klassenkampf und Neidgesellschaft nicht zur Verfügung", stellt Rauch abschließend klar. ****

