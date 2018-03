Ein neues Zuhause für die geretteten rumänischen Tiger

Glänzendes Fell und Gewichtszunahme: VIER PFOTEN freut sich über bemerkenswerte körperliche Genesung

Wien (OTS) - Südafrika, August 2013 Tomi und Riwa, die zwei von VIER PFOTEN vor einigen Monaten geretteten rumänischen Tiger, konnten vor kurzem in ihr neues, ein Hektar großes Zuhause im Großkatzenrefugium LIONSROCK übersiedeln, das genau ihren Bedürfnissen entsprechend errichtet wurde.

Das Paar stammt ursprünglich aus dem Onesti Zoo in Rumänien, wo es in einen kleinen Käfig mit Betonboden gesperrt war. Bei ihrer Ankunft in LIONSROCK waren die Tiere abgemagert und ungepflegt. Sie wurden in ein Adaptionsgehege für Tiger gelassen und waren sichtlich froh, sich nach der langen Reise wiederzusehen. Nur drei Monate nach ihrer Adaptionsphase konnten sie nun ihr neues, ein Hektar großes Areal beziehen. "Sie haben eine außergewöhnliche physische Genesung durchgemacht. Ihr Fell glänzt, und sie haben an Gewicht zugelegt. In ihrem neuen Gehege haben sie zudem die Möglichkeit, sich noch mehr zu bewegen", sagt Hildegard Pirker, Leiterin der Tierschutzabteilung in LIONSROCK.

Riwa erkundete als erste vorsichtig die neue Umgebung, Tomi folgte nach. Zuerst machten sie nur kleine Runden und kehrten im Anschluss wieder in den sicheren Bereich ihres Adaptionsareals zurück, aber schließlich entfernten sie sich weiter davon, um die neue Umgebung mit all ihren Details zu erkunden. Große Baumstämme, eine Rückzugsmöglichkeit mit einer Aussichtsplattform, ein großer Schwimmteich und eine Höhle tragen dazu bei, eine ideale Umgebung für die Tiger zu schaffen. Riwa wagte sich ins dichte Gestrüpp und schien das raschelnde Geäst um sich herum zu genießen.

Schließlich entdeckten die Tiger den Schwimmteich. Tomi, der für seine Vorliebe für das nasse Element bekannt ist, stürzte sich auch gleich hinein. Nach einer insgesamt zweistündigen Erkundungstour legten sich die Tiere im offenen Gras zur Ruhe und ließen sich von der Nachmittagssonne wärmen. "Ihnen zuzusehen, wie sie ihre neue Umgebung genießen, lohnt den ganzen Aufwand. Das ganze Team hat unermüdlich daran gearbeitet, einen schönen Lebensraum für die zwei Tiger zu gestalten", meint Hildegard Pirker abschließend.

Seit 2007 hat VIER PFOTEN bereits 90 notleidende Löwen und Tiger nach LIONSROCK gebracht, die hauptsächlich aus Europa, aber auch aus Südafrika, dem Kongo und Asien (Jordanien) stammen. Die Experten von VIER PFOTEN garantieren, dass den Bedürfnissen der Großkatzen entsprochen und ihnen gleichzeitig ein artgemäßes Leben ermöglicht wird.

Mehr Informationen über LIONSROCK unter www.lionsrock.org

Sämtliche Fotos von Tomi und Riwa in hoher Auflösung unter

https://ftp.vier-pfoten.org/?u=qD2FzNry&p=6VdfC2Rn

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde und -katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ungarn, Ukraine und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum. www.vier-pfoten.at

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Penz

Press Office Austria

Tel: + 43 (0)1 895 02 02 - 66

Fax: + 43 (0)1 895 02 02 - 99

Mobil: + 43 (0)664 3086303

elisabeth.penz @ vier-pfoten.org