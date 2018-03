Alsergrund: "Keiner mag Faustmann" auf der summerstage

Konzert im Pavillon am 6.8., Hit-Single "Wien - Berlin"

Wien (OTS) - Lisa Keiner aus Friedberg nächst Frankfurt und Robi Faustmann aus Wien mögen einander und bringen ihr Empfinden als Sänger, Musiker und Liederschreiber durch den Duo-Namen "Keiner mag Faustmann" zum Ausdruck. Am Dienstag, 6. August, tragen die zwei aufstrebenden Künstler im "Pavillon" auf dem Freizeitareal "summerstage" (9., Roßauer Lände, Donaukanal-Promenade) neueste "Songs" und ältere Titel aus eigener Feder vor. Im vorigen Jahr war ihre Debüt-Single "Wien - Berlin" ein Hit und deswegen wird das Stück im aktuellen Programm des Duos nicht fehlen. Ab 20.00 Uhr konfrontieren der Junge an der Gitarre und das Mädchen am Klavier das Publikum mit berührenden, melodiösen Geschichten. Der Eintritt ist kostenlos. Die Organisatoren empfehlen Platz-Reservierungen: Telefon 315 52 02 (ab 15.00 Uhr). Auskünfte zu diesem Konzert und späteren Veranstaltungen auf dem "summerstage"-Gelände erteilen die Veranstalter unter der Rufnummer 319 66 44/10.

Der "Kulturverein Alsergrund" und das Team von Gastronom Ossi Schellmann (Träger des "Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien", 2012) koordinieren die mannigfaltigen Freizeitangebote am "summerstage"-Gelände. Bis Ende September gelten folgende Öffnungsstunden: Montag bis Samstag zwischen 17.00 und 01.00 Uhr, Sonntag zwischen 15.00 und 01.00 Uhr. Von Konzerten und Lesungen bis zu Sport-Einrichtungen (Boule, Trampolin, Beach Volleyball), internationalen kulinarischen Genüssen und einer Kunstplakate-Schau ("Open Art") gibt es viele gute Gründe für einen Besuch der Donaukanal-Promenade. Im "Skulpturen-Garten" kann man Werke zum Schwerpunkt "Mobilität, Verkehr, Transport" bestaunen. Wer mehr Informationen braucht, schaut im Internet nach: www.summerstage.at/.

Allgemeine Informationen:

Musik-Duo "Keiner mag Faustmann":

www.keinermagfaustmann.com

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at