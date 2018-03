Landstraße: "Schluck für die Engel" in der Paulusgasse

Eintritt frei am 9.8.: "VOLXkino" zeigt "Angels' Share"

Wien (OTS) - Vier arbeitslose junge Menschen aus Schottland haben verschiedene Missetaten begangen und werden nach ihrer Verurteilung einem Sozialarbeiter zugewiesen. Der kann die pekuniären Nöte von "Robbie" und seinen Freunden auch nicht beseitigen. Als die Gefährten vom teuersten Whisky der Welt hören, wollen sie aus diesem Fass ein paar Flaschen abzweigen und so zum großen Geld kommen. Ob am Ende der Geschichte der ersehnte Reichtum oder eine lange Haftstrafe steht, sieht das Publikum am Freitag, 9. August, bei einer Freiluft-Aufführung des Streifens "Angels' Share" im 3. Bezirk in der Paulusgasse 10-12. Regisseur des beim Festival in Cannes ausgezeichneten Sozialdramas aus dem Jahre 2012 ist der Brite Ken Loach, der die Story rund um den "Schluck für die Engel" (und für Diebe) mit komödiantischen, spannenden und märchenhaften Elementen zu einem Film-Vergnügen macht. Gezeigt wird die Original-Fassung mit Untertiteln. Die kurzweilige Vorstellung beginnt um 21.00 Uhr. Der Zutritt zu dem Film-Abend des Wanderkinos "VOLXkino" ist kostenlos. Betreiber des seit 24 Jahren bestehenden mobilen Lichtspieltheaters ist der Verein "St. Balbach Art Produktion". Informationen über die Saison 2013 (bis Freitag, 20. September) holen Cineasten unter den Rufnummern 219 85 45/80 und 0699/128 71 500 ("Hotline") oder per E-Mail (office @ volxkino.at) ein.

Allgemeine Informationen:

Wanderkino "VOLXkino"

(Verein St. Balbach Art Produktion"):

www.volxkino.at.

