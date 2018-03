ReiseSalon 2013 - Ein Blick hinter die Kulissen

Wien (TP/OTS) - Von Freitag, 22. November bis Sonntag, 24. November werden die prunkvollen Räumlichkeiten der Wiener Hofburg ein weiteres Mal zur Bühne für besondere und individuelle Urlaubsangebote. Letzte Anmeldungen gehen ein, die Aufbauplanung ist im Laufen, einige Plätze stehen noch zur Verfügung.

Ein Rundgang durch die Hofburg zeigt die Vielfalt an Top-Ausstellern. Die Hofburg Galerie wird durch die Aussteller Jedek - COCO Weltweit Reisen, sowie Thailand und Mauritius zum farbenfrohen Schauplatz. In der Seitengalerie werden Länder wie z.B. Polen, Jordanien oder die Schweiz sowie hochwertige Kooperationen wie Best Western Premier oder Hapimag ihre Angebote präsentieren. Veranstalter wie Windrose, Airtour, Jumbo Touristik, Ö1 Reisen, Bluebird Travel oder auch Tai Pan bieten im Festsaal Inspirationen für den kommenden Urlaub; auch einige Kreuzfahrtenanbieter werden sich hier präsentieren. Weiter durch den Wintergarten, wo die neue Standvariante "Xpresso" für Start-Ups, soziale und nachhaltige Unternehmen platziert wird und den Zeremoniensaal, der die österreichische Hotellerie mit Ausstellern wie das Hotel Hochschober, der Weissenseerhof, die Hotels vom Feinsten, das Iris Porsche Hotel & Restaurant sowie das "Gradonna Mountain Resort", Thermenhotel Paierl und viele andere beherbergen wird. Um den Kreis zu schließen, führt der Weg die Besucher durch den Marmorsaal, die Antekammer, den Rittersaal und die Trabantenstube, wo sowohl die österreichische Hotellerie fortgeführt als auch der Kultur - ReiseSalon mit Ausstellern wie der Semperoper Dresden, sowie der Vortragsraum zu finden sein wird.

Schon mit diesem kleinen Auszug der Aussteller wird klar: Der Bogen ist wieder weit gespannt. Gemeinsam haben sie alle eines: Top Qualität und beste Beratung für den Besucher. Ab Anfang September finden sich alle Aussteller unter www.reisesalon.at

