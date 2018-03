TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Hier Bettlerchor, dort Sierra Madre", von Florian Madl

Ausgabe vom 5. August 2013

Innsbruck (OTS) - Das neue Vorstandsteam des FC Wacker Innsbruck kämpft mit der Nachlässigkeit und Unfähigkeit seiner Vorgänger. Öffentliches Geld - ja, aber die Kultur des Handaufhaltens muss sich unter Präsident Josef Gunsch ändern.

War es das jetzt? Spiegelt das bei der jüngsten Wacker-Generalversammlung kolportierte Minus von 1,245 Millionen Euro jene Kostenwahrheit wider, die man in der Stadionstraße 1 seit Beginn dieses Jahrtausends vermisst? Was sich beim Tiroler Traditionsverein seit dem Konkurs nämlich nie änderte, ist das gespaltene Verhältnis zur Kostenrechnung. Hier Soll, dort Haben. Hier Bettlerchor, dort Sierra Madre. Öffentliche Förderungen wurden zur Kenntnis genommen, latente Sonderzahlungen nicht. Deshalb steht der Verein, der sich am Samstag gegen Red Bull Salzburg sportlich eindrucksvoll inszenierte, schon morgen wieder auf der Agenda des Innsbrucker Stadtsenats. Wieder einmal geht es um einen Sondergemeinderat vom April, in dem Bedingungen zu einem Rettungspaket formuliert worden waren. Diese interpretierte der geschiedene Vereinsvorstand als Kann-, nicht als Muss-Bestimmungen. Und der seit Kurzem amtierende kämpft mit jener Achtlosigkeit, die einer Volksvertretung entgegengebracht wurde. Den möglichen Schiffbruch vor Augen hätte man früher wohl selbst ein Kochrezept unterschrieben, jetzt liest man auch das Kleingedruckte. Die Politik, die mit dem Verein in einem Abhängigkeitsverhältnis steht, windet sich in ihrer Rolle. Wer am Samstagabend die einhellige Begeisterung der 9481 großteils Tiroler Fans am Tivoli miterlebte, weiß warum: In diesem Land schaffen es lediglich Hansi Hinterseer, die Skifahrer und eine Hand voll anderer, ähnliche Begeisterung auszulösen. Wer also will sich zum Buhmann machen und vom FC Wacker trotz rechtlicher Grundlage das bereits überwiesene Geld zurückfordern? Wie will man auf weitere Bitten reagieren, wenn wieder einmal der Ball, nicht aber der Rubel rollt? Die Konsequenz: erboste Wähler, ein gescheitertes Sozialprojekt und eine leerstehende Immobilie namens Tivolistadion, deren einzige Dauermieter wie bisher nichts zahlen werden: die Tauben.

Bislang wurde der FC Wacker als Tirols größte Bühne der Eitelkeiten missbraucht, bezahlt wurde das zu 40 Prozent von der öffentlichen Hand und den ihr nahestehenden Unternehmen. Die Kulturschaffenden schufen sich im Windschatten der unbequemen Wacker-Familie stillschweigend eine Nische, ihnen glückte der Schulterschluss mit der Politik. Über die Förderung des Landestheaters halten sich die Diskussionen in Grenzen, beim Thema FC Wacker trägt man das "schon wieder" auf den Lippen. Diese Endlosschleife muss unter dem neuen Präsidenten Josef Gunsch enden.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610