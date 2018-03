Neues Volksblatt: "Falsche Signale" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 5. August 2013

Linz (OTS) - Wie das Leben so spielt: Gerade als sich die SPÖ programmatisch auf die Nationalratswahl einschwört, wird eine Uni-Studie über das Vermögen der Österreicher bekannt - beauftragt und bezahlt von der Arbeiterkammer. Aus dem Studienergebnis - Private habe ein Nettovermögen von 1,25 Billionen Euro, 69 Prozent davon entfallen auf zehn Prozent der Bevölkerung, die Hälfte der Haushalte indes verfügen nur über 2,2 Prozent des Vermögens - zieht die SPÖ den messerscharfen Schluss: Her mit der Millionärssteuer.

Im Umkehrschluss heißt das: SPÖ und ihre Freunde in AK und ÖGB sind der Ansicht, dass alle Vermögenden auch Steuerhinterzieher sind. Wäre dem nicht so, bräuchte man ja keine neuen Steuern. Wenn man die Neiddebatte anheizen kann, ist "Unschuldsvermutung" ein Fremdwort. Doch wo steht geschrieben, dass Reiche und "Superreiche" keine Steuerpatrioten sind und als solche brav ihren Obolus an die Finanz abgeliefert haben?

Die SPÖ, sonst so um den sozialen Ausgleich in der Gesellschaft bemüht, spielt mit dem Schüren der Neiddebatte jedenfalls mit dem Feuer. Und zwar nicht nur, weil man Vermögen(de) aus dem Land treibt, sondern auch, weil man zweifach falsche Signale aussendet: Den Leistungsbereiten bedeutet man, dass man ihnen umgehend in die Taschen greift, wenn es ein bisschen klimpert, und den weniger Leistungswilligen verheißt man den warmen Umverteilungsregen.

