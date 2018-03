Darabos ad Rauch: Tag 16 und noch immer keine klare Antwort von Spindelegger zum Thema Frauenpensionsalter

Vizekanzler verunsichert mit Zick-Zack-Kurs hunderttausende Frauen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos fordert im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst erneut von ÖVP-Chef Spindelegger klare Worte zum Thema Frauenpensionsalter: "Es gibt nur eine Frage an Spindelegger - will er in die bestehende Pensionsregelung eingreifen und eine schnelle Anhebung schon ab 2014 einhergehend mit einer Verschlechterung für die Frauen oder nicht?" Vizekanzler Spindelegger befinde es offensichtlich noch immer nicht für wert, sich auf den selbstproklamierten "Nebenschauplatz" zu begeben. "Wir schreiben den 16. Tag dieser Debatte und Spindelegger hat seine Aussagen noch immer nicht dementiert. Er muss hier endlich klare Worte finden und die Verunsicherung hunderttausender betroffener Frauen beenden", fordert Darabos. Die ÖVP lasse hier eine klare Linie vermissen. **** (Schluss) mis/kg

