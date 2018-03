Tamandl: Steuerideen der SPÖ zielen auf Mittelstand und Familien

ÖVP klar gegen rote Schnüffelaktionen

Wien, 4. August 2013 (ÖVP-PK) Während die ÖVP noch immer

auf die Beantwortung der "50 Fragen zu Faymann-Steuern"

wartet, wirft Faymann mit Wahlzuckerln um sich. "Da haben die Genossen wohl die große Bonboniere ausgepackt", sagt ÖVP-Konsumentensprecherin Gabriele Tamandl. Dabei haben sie schon mehrmals bewiesen, dass es sich eigentlich um leere Worthülsen handelt. Bestes Beispiel dafür ist der Zick-Zack-Kurs der SPÖ

beim Thema Jugendticket. "Hier haben die Genossen einmal mehr bewiesen, wie es um ihre Rechenkünste bestellt ist: Nachdem

die ÖVP die Kosten des roten Wahlzuckerls errechnet hat, haben

die Roten eine Kehrtwendung eingeschlagen. Warum nicht einfach

mal selbst den Taschenrechner zur Hand nehmen, als mit großen Versprechungen den Bürgerinnen und Bürgern Sand in die Augen

zu streuen und darauf zu warten, dass erst nach der Wahl

jemand draufkommt, dass kein Geld für Zuckerln da ist!" Bei

den, von den Sozialisten viel geliebten, "Faymann-Steuern" verbreiten sie die Unwahrheit, so Tamandl: "In Wahrheit

müssten nämlich alle Österreicherinnen und Österreicher bis

auf den letzten Cent offenlegen, wie viel sie verdienen und

über welches Privatvermögen sie verfügen. Nur dann könnte man genau sagen, wer zu den so genannten 'Reichen' gehört", so

Tamandl, die sich klar gegen rote Schnüffelaktionen

ausspricht. Wenn die Roten also ehrlich wären, würden sie

sagen, worauf sie es mit ihren Steuerideen wirklich abgesehen

haben: Mittelstand und Familien. "Die ÖVP sagt klar Nein zu

den Faymann-Steuern, denn Mittelstand und Familien ächzten

schon jetzt unter der übermäßigen Belastung", so Tamandl abschließend. ****

