Rauch: Mittelstand braucht Entlastung, keine neuen Steuern

50 Fragen zu Faymann-Steuern ohne Antwort – IHS-Studie belegt: Vermögenssteuern gefährden Arbeitsplätze und Wohlstand

Wien, 4. August 2013 (ÖVP-PD) "Der Mittelstand und die Familien brauchen Entlastung, keine neuen Steuern. Viel wichtiger als die permanente Steuererhöhungs-Debatte der SPÖ wäre es, die hart arbeitenden Österreicher zu entlasten", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den erneuten Rufen der SPÖ nach neuen Steuern. Fakt ist: 10 Prozent der Steuerpflichtigen tragen 58 Prozent des Einkommenssteueraufkommens. Österreich liegt bereits im Spitzenfeld der Steuer- und Abgabenlast. "Neue Steuern zu fordern, ist frech, zeugt von Null Wirtschaftskompetenz und ist die definitiv falsche Antwort auf die Zukunft dieses Landes", so Rauch. Eine IHS-Studie belegt: Würde es die Faymann-Steuern heute schon geben, gebe es kein Wachstum, 16.000 Arbeitsplätze wären alleine in diesem Jahr bereits verloren gegangen. ****

Die ÖVP hat der SPÖ 50 Fragen zu den Faymann-Steuern gestellt, um endlich Details zu den SPÖ-Belastungsplänen zu bekommen. "Wenn es Faymann wirklich ehrlich meinen würde, warum beantwortet die SPÖ die Fragen dann nicht?", fragt sich Rauch. So werde der Mittelstand und die Familien in Österreich nur weiter stark verunsichert. "Als ob das nicht genug wäre, werfen die Sozialisten mit undurchdachten Wahlzuckerln um sich, die einen milliardenschweren Belastungsrucksack für die kommenden Generationen bringen. Und wenn die ÖVP nachrechnet zappeln sie wieder zurück, wie beim Thema Jugend-Ticket!", so Rauch abschließend.

