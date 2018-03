FPÖ-Vilimsky: Millionärssteuer ist Ausdruck des schlechten Gewissens der SPÖ

SPÖ ist für Umverteilung von Arm zu Reich hauptverantwortlich

Wien (OTS) - "Die im aktuellen Wahlkampf von der SPÖ entdeckte Millionärssteuer ist nichts andres als der Ausdruck des schlechten Gewissens, das die Genossen völlig zu Recht quält. Ist doch die SPÖ für die Umverteilung von Arm zu Reich hauptverantwortlich", sagte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky in Reaktion auf die Wortspenden der SPÖ-Klassenkämpfer Schieder und Kazian.

So wolle die SPÖ "...Ungerechtigkeiten im österreichischen Steuersystem ausmerzen", und vergesse dabei völlig, dass sie selbst genau diese "Ungerechtigkeiten" gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner ÖVP, einhellig beschlossen habe, zeigte Vilimsky die Doppelmoral dieses Wahlkampf-Spins aus der SPÖ-Parteizentrale auf. Doch nicht nur das Steuersystem sei durch die wirtschaftsfeindliche Politik von SPÖ und ÖVP ungerecht, auch die Fülle an sinnlosen und schikanösen Verordnungen und Gesetzen, die den Kleingewerbetreibenden ihre Geschäftstätigkeit nahezu verunmöglichen würden, müssten dringend entstaubt und reformiert werden, forderte Vilimsky.

Unverständnis zeigte Vilimsky auch für die Bevorzugung von Großkonzernen durch die SPÖ. Hier würden milliardenschwere Konzerne mit österreichischem Steuergeld in die Alpenrepublik gelockt, weil diese versprechen hier einige Arbeitsplätze zu schaffen. Nach einigen Jahren -nachdem diese Konzerne mit Dumpingpreisen die heimische mittelständische Konkurrenz in den Ruin getrieben hätten- würden weitere österreichische Steuermillionen fließen um die Standorte dieser Firmen vor der Pleite zu retten, die sie durch ihre exzessive Expansion selbst verursacht hätten, so Vilimsky. "Auf der Strecke bleibt der österreichische Mittelstand, der seine Geschäfte aufgeben muss, um für Billigstlöhne bei den Multis zu arbeiten, die ihn selbst wirtschaftlich umgebracht haben", zeigte Vilimsky das Ergebnis der SPÖ-Umverteilungspolitik auf.

Vernünftiger als die populistische Millionärssteuer und die Förderung multinationaler Konzerne auf Kosten des österreichischen Mittelstandes, wäre daher die Unterstützung der heimischen Unternehmer, denn dieser Bereich war immer die Stütze und Quelle des österreichischen Wohlstandes, so Vilimsky. Dazu zähle nach Vorstellungen der Freiheitlichen eine Gründungsoffensive, eine Steuerentlastung für Kleingewerbetreibende und eine Entrümpelung der geschäftsstörenden Verordnungen und Gesetze, forderte Vilimsky.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at