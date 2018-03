Haubner: Ohne zweifelhafte AK-Studien wäre SPÖ planlos

SPÖ kann nur Steuern fordern, Neid und Gier schüren - Faymann-Steuern belasten jeden, der etwas besitzt und vernichten Arbeitsplätze

Wien, 04. August 2013 (OTS) - "Ohne den zweifelhaften Studien der hauseigenen Arbeiterkammer wäre die SPÖ planlos", beton der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner. "Im Wochentakt produziert die AK an den Haaren herbeigezogene 'Studien', um die abstrusen Forderungen ihrer Genossen zu legitimieren. Das einzige, was aus dieser gefährlichen Allianz kommt, sind neue und höhere Steuern, um den Österreichern durch die Hintertür noch tiefer in die Tasche zu greifen. Dazu ist den Sozialdemokraten jedes Mittel recht - vor allem klassenkämpferische Parolen, um Neid und Gier zu schüren", so die scharfen Worte Haubners. "Aber es sind die Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen! Genau jene, die Faymann & Co durch zusätzliche Steuern bestrafen wollen! Und es sind die sogenannten 'Vermögenden' die durch ihre Steuerleistung (Spitzensteuersatz von 50 Prozent) bereits maßgeblich unser Sozialsystem finanzieren!" ****

"Die Wahrheit ist: Vermögenssteuer steht drauf doch Mittelstandssteuer steckt drinnen! Faymann-Steuern sind Eigentumssteuern! Sie belasten jeden, der sich durch harte Arbeit etwas angespart und aufgebaut hat und vernichten zigtausend Arbeitsplätze! Spätestens seitdem die Genossen im ÖGB Erbschaftssteuern ab 150.000 Euro fordern, ist klar, dass es sich dabei NICHT um Vermögenssteuern handelt. 150.000 Euro haben mit 'Millionärssteuern' nichts zu tun! Das weiß in Wirklichkeit auch die SPÖ - es ist daher ein Armutszeugnis, dass die Arbeiterkammer wöchentlich ausrücken muss, um die Konzeptlosigkeit der SPÖ mittels fragwürdiger 'Studien' zu verschleiern", schließt Haubner.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund, Bundesleitung/Presse

Mag. Pia Mokros

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)1 5054796-13,Mobil: +43 (0)664 88424207

p.mokros @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at www.facebook.com/WirtschaftsbundOesterreich