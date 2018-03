FPÖ-Leyroutz: Klarstellung zu heutigen Medienberichten

Kleine Zeitung lässt jegliches Maß an journalistischer Sorgfalt missen - Vorwürfe werden auf das Schärfste zurückgewiesen

Klagenfurt (OTS) - In erster Reaktion auf den Artikel von Antonia Gössinger in der heutigen Ausgabe der Kleinen Zeitung weist der freiheitliche Klubobmann Mag. Christian Leyroutz sämtliche Vorwürfe scharf zurück. "Nun ist ein unerträgliches Maß an journalistischer Selbstdarstellung und öffentlicher Diffamierung erreicht. Dass hier Geschäftemacherei im Zusammenhang mit meiner sachwalterischen Tätigkeit als bloße infame Behauptung in den Raum gestellt wird, ist nicht mehr zu akzeptieren", stellt Leyroutz unmissverständlich fest.

Wie der freiheitliche Klubobmann aufzeigt, habe er in einem persönlichen Gespräch mit Antonia Gössinger zu sämtlichen haltlosen Vorwürfen Stellung bezogen und diese bis ins kleinste Detail aufklären können. "Die nun aufgestellten verleumderischen Behauptungen haben einen Punkt erreicht, wo ich mir das nicht mehr bieten lasse und entsprechende rechtliche Schritte gegen die Kleine Zeitung und Antonia Gössinger einleiten werden", betont Leyroutz.

Besonders bemerkenswert sei, dass Frau Gössinger in ihrer gesamten politischen Motivation jeglichen journalistischen Ehrenkodex und gründliche Recherche missen lasse. "Ich werde mir meinen Ruf nicht durch bewusst gestreute Gerüchte anpatzen lassen und erwarte eine entsprechende Klarstellung", so Leyroutz abschließend.

