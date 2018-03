Darabos zu Vermögensstudie: ÖVP muss Schutzmachtsfunktion für Superreiche aufgeben!

Reichtum stärker besteuern, Arbeit entlasten

Wien (OTS/SK) - Eine Studie der Universität Linz, über deren Ergebnisse die aktuelle Ausgabe des "profil" berichtet, zeigt auf:

die wohlhabendsten 10 Prozent der Haushalte in Österreich besitzen 863 Milliarden Euro, das reichste Prozent der Haushalte verfügt allein über 469 Milliarden Euro. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos fühlt sich in der klaren Forderung der SPÖ nach einer Millionärssteuer bestätigt: "Wer sich angesichts dieser Erhebungsdaten wie die ÖVP gegen die Millionärssteuer wehrt, macht deutlich, dass er Reiche schützen will. Die Volkspartei muss endlich ihre Schutzmachtfunktion für Superreiche aufgeben! Millionäre und Milliardäre in Österreich müssen einen gerechten Beitrag zum Allgemeinwohl leisten. Wir brauchen eine Gerechtigkeitsreform!" ****

Die Erhebung "Vermögen in Österreich" der Universität Linz, hat den Reichtum und seine stark ungleiche Verteilung sichtbar gemacht. Am wenigsten unter den Folgen der größten Finanz- und Wirtschaftskrise leiden laut Darabos Vermögende. Denn sie "profitieren vor allem von der hervorragenden Infrastruktur und den stabilen Verhältnissen, die nicht zuletzt Ausdruck des investiven Umgangs mit der Krise in Österreich sind."

Trotz dieser Ergebnisse der Reichtumsforschung wettert die Volkspartei gegen vermögensbezogene Steuern und Steuergerechtigkeit:

"Die ÖVP zeigt, dass sie als Lobby der Reichen und Superreichen agiert. Die SPÖ will die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten, vor allem jene, die mit weniger als 4.000 Euro brutto im Monat auskommen müssen, denn sie sind es, die hart arbeiten, sie sind die sogenannten Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in unserer Gesellschaft." (Schluss) kg/mis

