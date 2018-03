Razborcan: Zusätzliche Parkmöglichkeiten in Wien sind bloß Stückwerk

Ostregion braucht funktionierende Verkehrslösungen

St. Pölten (OTS) - 1.300 zusätzliche Pendlergaragenplätze werden künftig für Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher in Wien zu speziellen Konditionen zur Verfügung stehen. Für SPNÖ-Verkehrssprecher LAbg. Gerhard Razborcan sind diese neuen Parkmöglichkeiten zwar wichtig, jedoch werden sie aus seiner Sicht bei Weitem nicht ausreichen, um an der schwierigen Gesamtsituation der rund 350.000 niederösterreichischen PendlerInnen, die täglich in die Bundeshauptstadt müssen, wesentliche Verbesserungen zu bewirken. "Pendeln bedeutet an sich schon eine massive Belastung für die ArbeitnehmerInnen. Stückwerk ist dabei wenig hilfreich. Deshalb muss außer zusätzlichem Parkangebot rasch der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Angriff genommen werden", fordert LAbg. Gerhard Razborcan.

"Hartnäckiges Ignorieren von absehbaren Problemen hat zu den heutigen Verhältnissen geführt. Wir brauchen jetzt endlich nachhaltige Maßnahmen, um die Pendlerinnen und Pendler zu entlasten. Dazu gehören Investitionen in neue Schienenfahrzeuge und Busse sowie ein "Update" bestehender Verbindungen. Parallel dazu muss auf den Hauptachsen besonders zu den Verkehrsspitzen genügend Kapazität zur Verfügung stehen, idealerweise durch eine Taktverdichtung - außerdem sind integrierte Verkehrsangebote längst überfällig. Vor allem dürfen aber künftige Verkehrsplanungen nicht an Bundesländergrenzen enden. Wir müssen grenzüberschreitend denken und grenzüberschreitend handeln, die Ostregion braucht funktionierende Verkehrslösungen", so Razborcan.

