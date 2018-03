Stronach/Lintl: Für eine Liberalisierung der Wiener Öffnungszeiten

Wien (OTS) - Das Team Stronach Wien fordert eine Neuregelung der gesetzlichen Öffnungszeiten und eine Anpassung an die Bedürfnisse der Bürger, der Wirtschaft und der Handelsangestellten. Längst überholte Regelungen müssen reformiert werden. "Das Öffnungszeitengesetz bedarf einer Neufassung. Wiener Klein- und Mittelbetrieben muss eine Chance gegeben werden, konkurrenzfähig zu bleiben. Das Ziel ist ein gesunder und ausgeglichener Markt und ein Ende der Überregulierung. Wir treten für einen Dialog zwischen Bürgern, Wirtschaft und Sozialpartnern ein", so Jessi Lintl. Gemeinsam mit einer Vielzahl anderer wirtschaftspolitischer Maßnahmen will das Team Stronach Wien eine Stärkung des Standorts Wien erzielen und gleichzeitig zu einer Zunahme der Lebensqualität der Bürger und Handelsangestellten beitragen.

Nur ein geöffneter Betrieb schafft Umsatz und Arbeitsplätze

Schon jetzt verliert der regionale Handel einen Großteil potenzieller Kunden nicht nur an das Internet, sondern auch an überdimensionierte Einkaufszentren außerhalb der Stadt oder an zu viele Vollsortimenter. Menschen finden nach der Arbeit immer weniger Möglichkeiten, ohne Zeitdruck einkaufen zu gehen. Dies sei laut Team Stronach Wien nur durch eine Liberalisierung der Öffnungszeitengesetze zu erreichen und nicht durch eine gesetzliche Überregulierung.

Gewinnbeteiligung an umsatzstarken Tagen

Die Wiener Landesobfrau Jessi Lintl empfiehlt ein Modell, welches Flexibilität, Autonomie und Marktorientierung als Richtmaße vorsieht. Die Wiener Handelsangestellten sollen in gleichem Maße geschützt werden und von den neuen Möglichkeiten flexiblerer Arbeitszeiten profitieren. Geeignete Maßnahmen seien eine Zurückdrängung der unfreiwilligen Teilzeitarbeit, eine deutliche Erhöhung des Lohns in Arbeitsstunden außerhalb der Kernhandelszeiten oder einen Zuschlag für die Angestellten an umsatzstarken Tagen.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Wien/Presse

Tel.: ++43 1 919 5000

mail: wien @ teamstronach.at