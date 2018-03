Stadtrat Ludwig: Erfolgsmodell "wohnpartner unterwegs"

Heuer erreichen die wohnpartner unterwegs-Teams rund 11.000 MieterInnen in mehr als 800 Wohnhausanlagen

Wien (OTS) - Sommerzeit ist wohnpartner unterwegs-Zeit! In den Monaten zwischen Mai und September zählen die MitarbeiterInnen des Nachbarschafts-Service daher schon fast zum Alltag im Gemeindebau. Sie besuchen GemeindemieterInnen in Wohnhausanlagen in ganz Wien und legen dabei insgesamt 10.000 Kilometer zurück - eine Strecke so lang wie von Wien bis Rio de Janeiro. Ihr Ziel ist es, mehr Verständnis und Rücksichtnahme zu erreichen und so zu einer guten Nachbarschaft beizutragen. ****

"wohnpartner unterwegs hat sich in kürzester Zeit zu einem einzigartigen Erfolgsmodell entwickelt: Die Teams sind allein heuer mit rund 11.000 Mieterinnen und Mietern in direktem Kontakt und tragen so wesentlich zu einem guten Miteinander bei", zieht Wohnbaustadtrat Michael Ludwig positive Bilanz über die Initiative, die 2010 startete.

Mittlerweile zählen die MitarbeiterInnen schon zu den bekannten Gesichtern in den Wohnhausanlagen. Ob Anliegen hinsichtlich Lärms, der Nutzung der Grünflächen oder Tierhaltung - die Teams haben stets ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der MieterInnen. Dabei werden Vermittlungsangebote bei Meinungsverschiedenheiten erarbeitet sowie die Wünsche und Bedürfnisse der betroffenen MieterInnen erhoben. Mit Hilfe dieser Gespräche entwickelt wohnpartner zudem gemeinsam mit den MieterInnen maßgeschneiderte, gemeinschaftliche Aktivitäten wie beispielsweise Flohmärkte und Hoffeste und stärkt dadurch die gute Nachbarschaft.

Durch's Reden kommen immer mehr Leut' z'samm

Dass diese Strategie aufgeht, wird rasch deutlich: immer mehr BewohnerInnen nehmen die Gelegenheit wahr, ihre Anliegen bei den MitarbeiterInnen vorzubringen - so konnte allein im letzten Jahr ein Plus von 27 Prozent bei den Gesprächen verzeichnet werden. Zwischen Mai und September sind die engagierten MitarbeiterInnen in Zweier-Teams in den Abendstunden unterwegs. Grund hierfür ist, dass Meinungsverschiedenheiten zwischen NachbarInnen speziell in den Sommermonaten vorwiegend in den Abend- und Nachtstunden auftreten.

Höhere Wohnzufriedenheit

Das Ziel der Initiative: für mehr Verständnis und Rücksichtnahme -beispielsweise bei Wünschen der älteren BewohnerInnen nach Ruhe aber auch dem Bewegungsdrang von Kindern und Jugendlichen - zu sorgen. Aufgrund der intensiven Gespräche mit den MieterInnen sowie durch die Präsenz der MitarbeiterInnen vor Ort konnte wohnpartner bereits eine deutliche Verbesserung in der Wohnzufriedenheit verzeichnen. Ein Beispiel sind die deutlich reduzierten Lärmkonflikte.

2013: Fokus auf Mütter mit Kindern

Besonders intensiven Kontakt gab es in den vergangenen Jahren mit Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren sowie mit Frauen zwischen 30 und 50 Jahren. Daher setzt wohnpartner seinen Schwerpunkt 2013 auf Themen und Anliegen von Müttern mit Kindern.

Über wohnpartner

Die 145 MitarbeiterInnen von wohnpartner initiieren vielfältige Aktivitäten und Projekte, um das Zusammenleben und die gute Nachbarschaft im Gemeindebau zu fördern und weiter zu verbessern. Dazu zählen unter anderem "Willkommen Nachbar!", der "1. Wiener Gemeinde-bauchor", "Urlaub im Gemeindebau", die BewohnerInnen-Zentren oder MieterInnen-Initiativen wie Hofcafés oder Feste. Darüber hinaus vermittelt das Nachbarschafts-Service bei Meinungsverschiedenheiten zwischen NachbarInnen und führt kostenlos Mediationen durch. Zudem sind im Rahmen von wohnpartner unterwegs 18 MitarbeiterInnen in den Abend- und Nachtstunden der warmen Jahreszeit im Einsatz.

Weitere Informationen: www.wohnpartner-wien.at (Schluss) da/prei

Rückfragen & Kontakt:

Christiane Daxböck

Mediensprecherin StR Michael Ludwig

Tel.: 01/4000-81869

E-Mail: christiane.daxboeck @ wien.gv.at



Michael Winischhofer

Öffentlichkeitsarbeit

Wohnservice Wien/wohnpartner

Tel.: 01/24503-25828

E-Mail: m.winischhofer @ wohnservice-wien.at