ORF III mit Rolando Villazón zum Start der "Festspielgespräche" und einem Doku-Montag zum Thema kritischer Konsum

Am 5. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Auch in diesem Jahr präsentiert ORF III wieder die "Salzburger Festspielgespräche"! Im vergangenen Sommer avancierten sie zum Überraschungserfolg rund um die Salzburger Festspiele, nun folgt die Fortsetzung der hochprominent besetzten Gesprächsreihe: Vom 5. bis 20. August trifft Barbara Rett die bekanntesten Stars des Salzburger Festspielsommers zum Gespräch. Am Montag, dem 5. August 2013, macht Opernstar Rolando Villazón um 19.45 Uhr den Anfang.

Bei den Salzburger Festspielen ist Rolando Villazón in der Titelpartie von Wolfgang Amadeus Mozarts "Lucio Silla" zu sehen. Unter der musikalischen Leitung von Marc Minkowski erzählt diese frühe Mozart-Oper von der Diktatur des Lucius Cornelius Sulla Felix, Konsul der späten Römischen Republik, und porträtiert damit eine der damals wohl meistgehassten Persönlichkeiten.

Rolando Villazón, der charismatische Frankomexikaner mit österreichischen Wurzeln, wurde international bekannt, nachdem er 1999 mehrere Preise bei Plácido Domingos Operalia-Wettbewerb gewann. Noch im gleichen Jahr folgten seine Debüts als Des Grieux in Massenets "Manon" in Genua, als Alfredo in "La Traviata" an der Opéra de Paris und als Macduff in Verdis "Macbeth" an der Deutschen Staatsoper Berlin. Auftritte in allen großen Opernhäusern der Welt wie Covent Garden, Mailänder Scala, Wiener Staatsoper und Metropolitan Opera in New York folgten. 2012 brillierte er in Donizettis "L'elisir d'amore" im Festspielhaus Baden-Baden und legte damit auch sein Debüt als Opernregisseur vor.

Barbara Rett spricht mit Rolando Villazón über den Unterschied zwischen Mozart- und Verdi-Tenören, seinen ersten Roman und warum er nicht singt, als ob jedes Mal das letzte Mal wäre, sondern das erste Mal.

Der Hauptabend steht an diesem Doku-Montag unter dem Motto "Kritischer Konsum". Um 20.15 Uhr startet ORF III mit dem Dokumentarfilm "Im Zeitalter der Diskonter & Billigwaren". Obwohl der Einkommenszuwachs der Europäer/innen nicht zunimmt, steigen die Kaufkraft und die Bedürfnisse der Konsument/innen stetig. Deshalb sind Diskonter, Billigwaren und Angebote gerne gesehen. Allerdings wird dabei außer Acht gelassen, dass dieses Konsumverhalten das Sozialsystem untergräbt, dass Arbeitsplätze verloren gehen und die Umwelt in Mitleidenschaft gezogen wird.

Um 21.10 Uhr folgt die Dokumentation "Inside Apple". Im Jahr 2010 zog der chinesische Apple-Zulieferer Foxconn die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich, nachdem zahlreiche Mitarbeiter/innen aufgrund der zermürbenden Arbeitsbedingungen Selbstmord begangen hatten. "Inside Apple" blickt hinter die Kulissen der Trendmarke.

"Schnäppchen-Urlaub Türkei" berichtet um 22.05 Uhr, was sich wirklich hinter den glitzernden Fassaden des versprochenen Luxusurlaubs an der türkischen Riviera versteckt. Umweltstandards sind niedrig, die Löhne ebenfalls. Wer sich dagegen wehrt, wird entlassen. Um Tourist/innen anzulocken, werden die Preise weiter gesenkt - auf Kosten von Hunderttausenden Beschäftigten in der Urlaubsindustrie, deren Löhne weiter sinken. Zwar gibt es in der Türkei einen gesetzlichen Mindestlohn, doch der reicht kaum zum Überleben und wird oftmals nicht einmal bezahlt.

Um 22.55 Uhr zeigt ORF III die Dokumentation "Monsanto, mit Gift und Genen". Monsanto ist in sechsundvierzig Ländern weltweiter Marktführer für gentechnisch veränderte Organismen geworden. Darüber hinaus ist das Unternehmen aber auch eines der umstrittensten der Industriegeschichte. Seit ihrer Entstehung im Jahr 1901 ist die Firma aufgrund der möglichen Gesundheitsgefährdung ihrer Produkte in zahllose Prozesse verwickelt. Doch Monsanto präsentiert sich heute als ein Unternehmen der "Wissenschaft des Lebens", das sich von nun an der nachhaltigen Entwicklung widmet.

