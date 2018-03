TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Auf sicherem roten Terrain", von Wolfgang Sablatnig, Ausgabe vom 4. August 2013

Wozu die Wählerinnen und Wähler verunsichern, wenn laut Umfragen auch so die Nummer eins winkt?

Innsbruck (OTS) - Die SPÖ breitet vor der Wahl den Mantel ihres Schutzes über alle Benachteiligten - und alle, die sich als solche fühlen.

Was hätte Werner Faymann auch sagen sollen? Nach fast fünf Jahren an der Spitze der österreichischen Bundesregierung wäre jede große Reformansage zum Wahlkampfauftakt ein Eingeständnis des Scheiterns gewesen. Und gescheitert fühlt sich die SPÖ keineswegs. Im Gegenteil:

Bei der sozialdemokratischen Kennzahl für Erfolg oder Misserfolg der Politik - der Arbeitslosigkeit - behauptet sich Österreich trotz dramatischer Zuwächse im europäischen Spitzenfeld. Der Applaus der 400 Delegierten und Gäste gab Faymann auch Recht, als dieser mehr Steuern von den Reichen und den Banken einforderte.

Die SPÖ greift im Wahlkampf für den 29. September auf bewährte Muster zurück. Die Warnung vor Schwarz-Blau, die seit Wendekanzler Wolfgang Schüssel zum Standardrepertoire roter Politik gehört, die Warnung vor Sozialabbau, Pensionskürzungen und Privatisierungen. Die Plakate, die mit Ausnahme der Farbe von Faymanns Krawatte - dieses Mal im patriotischen Rot-Weiß-Rot - an den Wahlkampf 2008 anknüpfen. Der Ruf nach Gerechtigkeit, das Nein zum Neoliberalismus.

Kurz: Die SPÖ breitet den Mantel ihres Schutzes über alle Benachteiligten - und alle, die sich als solche fühlen. Nach den Jahren der Finanz- und Wirtschaftskrise und bei steigender Arbeitslosigkeit hoffen die Parteistrategen, dass diese Botschaften über den Kern der roten Wähler hinaus wirken und der SPÖ am 29. September wieder den ersten Platz bescheren.

Ziele, Visionen oder Ideen für eine längerfristige Positionierung und Entwicklung des Landes fehlten in Faymanns Rede aber. So ist das eben im Wahlkampf: Wozu die Wählerinnen und Wähler verunsichern, wenn laut Umfragen auch so die Nummer eins winkt?

