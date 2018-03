Faymann in ÖSTERREICH: "ÖVP gibt sich als Opposition aus"

Kanzler greift Koalitionspartner an: "Peinlich"

Wien (OTS) - Kanzler Werner Faymann greift im Interview mit der Tageszeitung ÖSTERREICH (Sonntagsausgabe) die ÖVP an. Den ÖVP-Vorwürfen, er sei für die steigende Arbeitslosigkeit verantwortlich, kontert Faymann: "Das ist ein bisschen peinlich von der ÖVP. Immerhin hat der VP-Wirtschaftsminister berichtet, wie gut unser Wirtschaftsstandort dastehe. Mir ist unverständlich, warum sich die ÖVP als Oppositionspartei ausgibt. Die ÖVP stellt seit 13 Jahren den Finanzminister und seit 26 Jahren den Wirtschaftsminister. Das ist eine lange Zeit für eine Oppositionspartei, oder? Ich appelliere daher an die ÖVP: Streithanseln gibt es schon genug. Es treten neun Parteien bundesweit an, davon zeigt sich derzeit nur die SPÖ als Regierungspartei. Ich würde nicht in einen Flieger einsteigen, wo der Co-Pilot so tut, als sei er die letzten fünf Jahre nicht mitgeflogen."

In Richtung Schwarz-Blau sagt Faymann: "Das Schwarz-Grün-Gerede glaube ich nicht. Es ist eine Frage der Anständigkeit, vor der Wahl zu sagen, ob man Schwarz-Blau-Stronach anstrebt. Ich schließe eine Koalition mit der FPÖ klar aus. Ich möchte eine Zweier-Koalition und sage offen, dass diese Koalition gut gearbeitet hat."

Faymann spricht sich in ÖSTERREICH auch klar für eine Verlängerung der Bankenabgabe aus: "Ich möchte die Verlängerung der vollen Bankenabgabe, also 750 Millionen Euro pro Jahr."

