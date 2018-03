KURIER: Grüne wollen Eurofighter-Vertrag kündigen

Langzeit-Mandatar Pilz startet Vorzugsstimmen-Wahlkampf und nennt grüne Koalitionsbedingungen

Wien (OTS) - Peter Pilz startet einen Vorzugsstimmen-Wahlkampf. "Ich will mit zehntausenden Vorzugsstimmen zeigen, dass die Menschen einen politischen Wechsel wollen", sagt der grüne Langzeit-Mandatar in einem KURIER-Interview (Sonntag-Ausgabe). Pilz nennt auch Koalitionsbedingungen: "Ich will, dass sofort nach der Nationalratswahl, wenn es auf unsere Stimmen bei einer Regierungsbeteiligung ankommt, der Eurofighter-Vertrag gekündigt wird." Auch die Steuerabkommen mit der Schweiz und Liechtenstein sollen "für null und nichtig erklärt werden". Aus der Sicht von Pilz sind diese Abkommen "das schlechteste Geschäft, das die Republik je gemacht hat". Eine Koaltion zwischen ÖVP-Grünen-Stronach wie in Salzburg kann sich Pilz "kaum vorstellen". Stronachs Partei sei ein "politischer Rennstall, in dem Abgeordnete wie Pferde gehalten werden".

