Sportminister Klug gratuliert Doris und Stefanie Schwaiger

Heeressportlerinnen erkämpfen in Klagenfurt Europameistertitel

Klagenfurt (OTS/BMLVS) - Doris und Stefanie Schwaiger erkämpften sich in Klagenfurt den Europameistertitel im Beach-Volleyball. Sie besiegte im Finale sensationell die Spanierinnen Liliana Fernandez und Elsa Baquerizo. Sportminister Klug gratuliert den beiden Heeressportlerinnen zu ihrem Erfolg. "Nach den tollen Ergebnisse bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften ist der heutige Europameistertitel der bisherige Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere. Sie haben nervenstark bis zum Ende gekämpft und brilliert." so Klug. Gleichzeitig sieht er auch in die Zukunft und betont: "Dies ist nicht nur ein toller Erfolg für die beiden, sondern auch ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Rio 2016".

