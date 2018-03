Kopf zu SPÖ: Die Ewiggestrigen im Klassenkampf

ÖVP ist starker Partner der Wirtschaft – ÖVP will Arbeitsplätze schaffen, Wachstum ankurbeln und Wohlstand sichern

Wien, 3. August 2013 (ÖVP-PK) "Die SPÖ bläst zum wiederholten Mal zu einem breiten Angriff auf das Eigentum der Menschen und den Wohlstand in unserem Land", hält ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf anlässlich des heutigen Wahlprogramm-Beschlusses der SPÖ fest. "Im Gegensatz zur SPÖ ist die ÖVP ein starker Partner für die Wirtschaft. Wir wollen für Österreichs Unternehmer optimale und vor allem stabile Rahmenbedingungen schaffen, damit sie auch künftig erfolgreich wirtschaften und neue Arbeitsplätze stellen können. Klassenkämpferische Neidkampagnen sind fehl am Platz. Es braucht eine Politik, die den Unternehmen unter die Arme greift und Österreich in eine wirtschaftlich gute Zukunft führt. Im SPÖ-Retro-Programm findet sich kein einziges Wort darüber, wie neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Eine Niederlage für eine Partei, die Arbeit plakatiert." Denn nur gesunde und wachsende Unternehmen können unser Land auf der Überholspur halten. "Michael Spindelegger hat den Weg vorgegeben: Wir wollen Arbeitsplätze schaffen, Wachstum ankurbeln und so Wohlstand für alle sichern. Was die SPÖ derzeit betreibt, ist schädlich für die Zukunft Österreichs. Die ÖVP will die beste Lösung für den Steuerzahler und den Wirtschaftsstandort Österreich", betont Kopf, der weiters festhält: "Kurz vor der Wahl wird die SPÖ wach und ruft laut nach neuen Faymann-Steuern, die den Mittelstand und Familien treffen!" ****

