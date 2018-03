Haubner: SPÖ-Märchenstunde über "gerechte Eigentumssteuern" geht in die nächste Runde

SPÖ/AK/ÖGB-Abkassier-Mentalität ist von "sozialer Gerechtigkeit" genauso weit entfernt, wie die SPÖ von Wirtschaftskompetenz - Faymann-Steuern gefährden Arbeitsplätze

Wien, 03. August 2013 (OTS) - "Die SPÖ-Märchenstunde über vermeintlich 'gerechte Eigentumssteuern' geht in die nächste Runde. Die Wahrheit ist: Faymann-Steuern belasten alle, die sich durch harte Arbeit etwas angespart und aufgebaut haben. Sie schwächen die Unternehmen und vernichten somit zigtausende Arbeitsplätze. Diese Abkassier-Mentalität ist von 'sozialer Gerechtigkeit' genauso weit entfernt, wie die SPÖ von Wirtschaftskompetenz", kritisiert der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner kopfschüttelnd die auf Neid, Gier, Inkompetenz und Klassenkampf basierenden Wahrheitsverdrehungen der Sozialdemokraten. "Außer neue Steuern zu erfinden, um den Österreichern noch tiefer in die Tasche zu greifen, fällt der SPÖ nichts ein. Um diesen wirtschafts- und arbeitsplatzgefährdenden Ideen aus der hauseigenen Produktion von Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund einen Hauch von Legitimation zu suggerieren, wird seit Jahren der Gerechtigkeits-Begriff missbraucht. Doch die Österreicher haben diesen plumpen Populismus längst durchschaut!" ****

"Neue Steuern oder rote Plakate schaffen keine Arbeitsplätze! Doch von der SPÖ kommen immer wieder die gleichen alten, falschen Leiern:

Die Unternehmer sind böse und die sogenannten Vermögenden sind gierig. Es sind aber die Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen! Genau jene, die Faymann & Co durch zusätzliche Steuern bestrafen wollen! Und es sind die sogenannten 'Vermögenden' die durch ihre Steuerleistung (Spitzensteuersatz von 50 Prozent) bereits maßgeblich unser Sozialsystem finanzieren! Doch statt mit uns gemeinsam Reformen umzusetzen, um die Betriebe zu stärken, Arbeitsplätze zu schaffen und den Wohlstand in unserem Land zu erhalten, will die SPÖ neue Steuern einführen, um noch mehr umverteilen zu können. Dabei gehören wir bereits zu den Ländern mit der besten Umverteilung und der gerechtesten Einkommensverteilung. Aber in der SPÖ wird lieber geraunzt und die Klassenkampf-Neiddebatte angeheizt, als sich mit sinnvollen und effizienten Maßnahmen auseinanderzusetzen", schließt Peter Haubner.

