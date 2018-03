SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos: Verunsicherungspartei ÖVP schlägt wieder zu

Tag 15 und noch immer keine Klarstellung von Spindelegger zum Frauenpensionsalter

Wien (OTS/SK) - Verwundert zeigte sich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos heute, Samstag, über die Feststellung von Innenministerin Mikl-Leitner im Ö1-"Mittagsjournal", dass die Frauenpensionen schon seit einem Jahr kein Thema mehr seien. "Offenbar hat die ÖVP keine Linie und jeden Tag gilt etwas anderes. Der Vizekanzler selbst hat vor 15 Tagen die frühzeitige Anhebung des Frauenpensionsalters zur Koalitionsbedingung erklärt und jetzt schweigt er beharrlich. Die Spitzenfunktionärinnen und -funktionäre widersprechen ihm seit zwei Wochen ebenso beharrlich. Die ÖVP verunsichert die Menschen und vor allem die Frauen über 45. Eine Klarstellung des Vizekanzlers und ein Bekenntnis zu getroffenen Beschlüssen und geltenden Gesetzen sind mehr als überfällig." ****

Zur Erinnerung: Alle ÖVP-Bünde sprachen sich vor einem Jahr geschlossen für die frühzeitige Anhebung aus. Der Beschluss der Bundesregierung sieht diese nicht vor, sondern eine schrittweise Anhebung ab 2024. Der Vizekanzler selbst brachte das Thema wieder aufs Tapet und tönte groß, dass er es als Koalitionsbedingung einbringen wolle. Es dauerte nicht lange, da widersprachen ihm Justizministerin Karl, Innenministerin Mikl-Leitner oder die VP-Frauenchefin Dorothea Schittenhelm. "In der ÖVP herrscht zu diesem Thema komplettes Chaos. Dabei braucht es gerade bei so heiklen und tiefgreifenden Maßnahmen Verlässlichkeit. Bundeskanzler Werner Faymann hat diese Verlässlichkeit. Auf sein Wort können sich die Leute verlassen. Mit uns wird es keine frühzeitige Anhebung des Frauenpensionsalters geben. Das würde eine weitere Benachteiligung bedeuten. Verunsicherungs-Vizekanzler Spindelegger will Frauen in Altersarmut und Arbeitslosigkeit drängen", macht Darabos klar.

Auch beim Thema Millionärssteuer gibt es keine Linie in der ÖVP. "Jetzt melden sich die vernünftigen Stimmen in der Volkspartei zu Wort, die nicht wollen, dass die Armen ärmer und die Reichen reicher werden. Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner hat sich zum Thema Steuergerechtigkeit zu Wort gemeldet und sich gesprächsbereit gezeigt", ist der Bundesgeschäftsführer erfreut. Eine neue Studie der Arbeiterkammer zeigt den Handlungsbedarf auf: Die vermögendsten 10 Prozent sind noch vermögender als bisher angenommen. Sie besitzen 69 Prozent des Gesamtvermögens in Österreich, während die ärmsten 50 Prozent nur 2,2 Prozent haben. "Das ist schlichtweg ungerecht. Wir wollen die Millionärssteuer im Sinne der Steuergerechtigkeit, damit Einkommen unter 4.000 Euro/Monat entlastet werden können. Dafür steht Bundeskanzler Werner Faymann, dafür steht die SPÖ", so Darabos. (Schluss) sn/kg

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum