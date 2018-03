KORREKTUR zu OTS 0042: Rauch: SPÖ steht für Klassenkampf und Märchen

Im Herbst geht es darum, wer die besseren Ideen für dieses Land hat – Arbeitsplätze, Wirtschaft, Wohlstand - SPÖ beweist nur beim Aussackeln von Familien, Jungen und Unternehmen eine sichere Hand

In der heutigen OTS 0042 muss es natürlich wie folgt richtig lauten: "… in drei Bundesländern koaliert die ÖVP mit den Grünen und OHNE die SPÖ". Bitte bei der Berichterstattung die korrigierte OTS verwenden.

Wien, 3. August 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ steht für Klassenkampf und Inhaltsleere", sagt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zur heutigen Rede von Bundeskanzler Faymann. "Eine Frauenministerin,

die in der Frauenpolitik nichts voranbringt, eine Innovationsministerin im Stillstand und jetzt auch noch die alten, verstaubten Ideen von Bundeskanzler Faymann am Bundesparteirat. Der Reformeifer der SPÖ ist gleich null." Zu den hilflosen Versuchen der SPÖ, mit Schwarz-Blau eine Mobilisierung zustande zu bringen, hält Rauch fest: "Liebe SPÖ, im Herbst geht es nicht um eure Posten. Es geht darum, wer die besseren Konzepte für die Zukunft dieses Landes hat. Wer Arbeitsplätze schafft und wer der Wirtschaft die richtigen Rahmenbedingungen gibt. Und die Wahrheit straft eure Märchen Lügen: Denn in drei Bundesländern koaliert die ÖVP mit den Grünen und OHNE die SPÖ, und auch ohne die FPÖ. Und es funktioniert bestens. Eure Mobilisierungskampagne läuft damit ins Leere." Zum Schmunzeln findet Rauch, dass das gesamte SPÖ-Team sich heute mit einem "Arbeit, von der man leben kann"-Transparent fotografieren ließ. "Das offenbart, worum es der SPÖ wirklich geht: Um den Erhalt ihrer eigenen Posten. Denn im Wahlprogramm der SPÖ findet sich kein Pieps darüber, wie die SPÖ neue Arbeitsplätze für die Menschen in diesem Land schaffen will. Peinlich für die SPÖ." ****

Fazit: Der SPÖ-Klassenkampf ist eine Gefahr für den Wohlstand, während "Michael Spindelegger und die ÖVP die Ideen für die Zukunft dieses Landes haben. Wir wollen Familien und den Mittelstand entlasten, die Wirtschaft ankurbeln und Österreich zu einem attraktiven und familienfreundlichen Standort machen. Die Sozialisten zeigen daran kein Interesse. Michael Spindelegger und die ÖVP wollen Österreich voranbringen. Die SPÖ ist dabei nur ein Bremsklotz."

