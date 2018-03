Fekter: Faymann-Steuern treffen Mittelstand und Familien

SPÖ-Pläne gefährden Wirtschaftsstandort Österreich – Neid schafft keine Arbeitsplätze

Wien, 3. August 2013 (ÖVP-PD) "Österreich ist bereits ein Hochsteuerland. Deshalb dürfen wir nicht mit weiteren Faymann-Steuern den Wirtschaftsstandort gefährden und Mittelstand und Familien belasten", erklärt ÖVP-Bundesparteiobmann-Stv. Finanzministerin Maria Fekter in Richtung SPÖ. "Die Steuerpläne der SPÖ setzen den Ruf des Wirtschaftsstandortes Österreich und damit Arbeitsplätze aufs Spiel." Österreich brauche eine Steuerentlastung, sodass die Menschen wieder mehr Netto vom Brutto haben. "Denn alles andere ist leistungshemmend und unfair", so die Finanzministerin. ****

Nur konsequentes Sparen und Reformen sanieren das Budget, keine neuen Steuern. "Wir müssen ausgabenseitig ansetzen, nicht die Steuerschraube noch weiter anziehen", betont Maria Fekter, und weiter: "Leistung muss sich in Österreich wieder mehr lohnen. Den Steuerzahlern muss am Ende des Tages mehr Geld bleiben als das momentan der Fall ist." Es sei wichtig, die steuerzahlende Bevölkerung nachhaltig zu entlasten, um insbesondere Familien mehr Wohlstand zu ermöglichen. "Die SPÖ beteuert immer, ihr gehe es um die Menschen. Aber die geplanten Faymann-Steuern belasten sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer und führen zu Neiddebatten. Die Genossen treffen mit ihren Steuerfantasien jene, die den

Sozialstaat tragen: den Mittelstand und die Familien." Wenn Faymann in seinem Retro-Programm von Gerechtigkeit spricht, will die SPÖ nur auf das Eigentum der Menschen zugreifen. Es sei deshalb auch bezeichnend, dass Faymann die 50 Fragen der ÖVP noch nicht beantwortet hat. "Die Faymann-Steuern sind eine gefährliche Drohung: Neid treibt nur einen Keil in die Gesellschaft und schafft keine Arbeitsplätze. Deshalb Nein zu einem sozialistischen Retro-Programm und Faymann-Steuern und Ja zu einer langfristigen und nachhaltigen Steuererleichterung", so Fekter abschließend.

