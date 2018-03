Wallner zu SP-Parteirat: Faymann betreibt Politik der Überschriften

Grüne: Programm ist Bilanz von 111 versäumten Reformen der letzten 5 Jahre

Wien (OTS) - "Vor 5 Jahren hat Werner Faymann in großen Lettern ,Mehr Gerechtigkeit' versprochen. "Was ist geschehen in der Bildungspolitik oder der Steuerpolitik? Außer tägliches Hick-Hack und Streitereien, wenig. Wir erinnern uns auch noch an das zweite große Plakatversprechen der SPÖ im Nationalratswahlkampf 2008? ,Genug gestritten' hieß es. 5 Jahre später muss man erkennen: außer Plakatierungsspesen nichts gewesen. Der Dauerstreit der Koalitionspartner ist der basso continuo der österreichischen Innenpolitik", so Stefan Wallner, Bundesgeschäftsführer der Grünen, heutige Aussagen des Kanzlers.

Wenn man sich die 111 Punkte der SPÖ in ihrem Wahlprogramm anschaut, wird eines klar: "Faymann stellt 111 versäumte Reformen der letzten 5 Jahre in den Mittelpunkt des Wahlkampfs. Erneut erleben wir eine SPÖ-Politik der Überschriften und Slogans", so Wallner zum heute präsentierten SPÖ-Wahlprogramm.

