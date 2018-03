Stummvoll: Faymann-Steuern sind volkswirtschaftlicher Nonsens

Steuern auf Substanz bestrafen Leistung und Eigentum – Sozialisten würden Wirtschaftsstandort ruinieren

Wien, 03. August 2013 (ÖVP-PK) "Die von Bundeskanzler Faymann heute erneut geforderten Faymann-Steuern auf Eigentum sind volkswirtschaftlicher Nonsens. Mit Steuern auf Substanz wird Leistung bestraft und Standort geschwächt. Die Sozialisten würden Damit den Wirtschaftsstandort Österreich ruinieren", hält ÖVP-Finanzsprecher Günter Stummvoll fest. Zudem verunsichern Eigentums-und Erbschaftssteuern Familien und Unternehmen. "Die Faymann-Steuern sind eine gefährliche Drohung gegen den Wohlstand und das Wirtschaftswachstum in Österreich. Den Menschen muss die Möglichkeit gegeben werden, sich etwas aufzubauen. Das funktioniert aber nicht durch eine Belastung des Mittelstands. Den Sozialisten ist dringend angeraten, sich Nachhilfestunden in Volkswirtschaftslehre geben zu lassen", betont Stummvoll. "Die ÖVP will den Mittelstand entlasten und die Wirtschaft entfesseln, damit den Menschen mehr Netto vom Brutto bleibt. So kurbelt man Wachstum an und steigert den Wohlstand", unterstreicht der ÖVP-Abgeordnete. Die konzeptlose SPÖ hingegen will auf Kosten der Bevölkerung und nachfolgender Generationen eine kurzsichtige Ausgaben- und Schuldenpolitik betreiben. "Mit der ÖVP wird es keine Haushaltsfinanzierung auf Kosten der Leistungsträger in unserer Gesellschaft oder auf Schuldenbasis geben. Das können sich die Sozialisten ans Revers heften", stellt Günter Stummvoll klar. ****

